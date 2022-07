Grill- und Feuerverbot in Kernen: Paulowitsch warnt vor Brandgefahr

Erneut sind das Grillen und das Entzünden von Feuer an den Grillstellen „Blaues Loch“ und „Im Täle“ in Kernen verboten. Das gab die Gemeinde in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. Das Verbot solle bis auf weiteres anhalten. Grund dafür sind derzeit hohe Temperaturen und eine trockene Witterung. „Das lässt die Gefahr von Bränden in Wald und Flur erheblich ansteigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch auf das Grillen im Wald oder in Waldnähe „sollte unbedingt verzichtet werden“.

Bürgermeister warnt vor möglichen Folgen

Die Gemeinde und die Feuerwehr appellieren daher an alle Grundstücksbesitzer oder Waldbesucher, während der trockenen und warmen Sommermonate im Wald keine Zigaretten zu rauchen und kein offenes Feuer zu verwenden. „Geben Sie aber auch auf Gartengrundstücken vermehrt acht! Nicht nur offenes Feuer und Zigaretten, sondern auch Glasscherben können Brände auslösen“, schreibt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch auf seiner Facebookseite.

Der Rathauschef warnt eindringlich vor den Folgen: „Ein ausgelöstes Feuer ist nicht nur gefährlich und eine Katastrophe für die Tier- und Pflanzenwelt (plus ein enormer CO2-Ausstoß), sondern wird auch strafrechtlich verfolgt.“

Wie vorgehen, wenn es brennt?

Wird ein Waldbrand entdeckt, ist unverzüglich die Feuerwehr über Notruf 112 zu informieren, so die Gemeinde. „Geben Sie den genauen Ort des Brandes an.“ Alternativ solle man die Feuerwehr von einer bekannten Stelle an den Brandort lotsen. Um die Zufahrt der Feuerwehr zu ermöglichen, sollten Ausflügler nicht auf Waldwegen und Zufahrten zu den Wäldern parken, teilt die Gemeinde mit.