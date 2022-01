Nach Jahren des Hin und Her ist es nun tatsächlich so weit: Am Donnerstag hat der Schalterbetrieb im Postcontainer am Sportplatz geendet. „Gestern ist in Stetten der Postcontainer geschlossen worden. Die Filiale befindet sich ab sofort in der ehemaligen Kreissparkasse“, teilte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch über die Internetplattform Facebook mit.

Öffnungszeiten noch unbekannt

Der Umzug sei demnach so kurzfristig passiert, dass auch die Gemeinde es erst kurz davor