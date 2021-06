Angesichts der sinkenden Inzidenzzahl gibt es im Rems-Murr-Kreis weitere Lockerungen - unter anderem für die Hallenbäder. Das betrifft auch das Hallenbad in Rommelshausen, das von nun an geöffnet ist - vorerst jedoch nur für Kinder, die an Anfängerschwimmkursen teilnehmen.

Auch der Stettener Bädlesverein hat am Wochenende die Badesaison eröffnet. Allerdings dürfen nur Mitglieder ins Freibad.

Im Hallenbad: Nur Anfängerschwimmkurse für Kinder

