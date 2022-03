Die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger sei weiterhin groß, teilt die Gemeinde Kernen im Mitteilungsblatt mit. Zur Koordinierung von Wohnungsangeboten und ehrenamtlichen Hilfen hat die Gemeindeverwaltung folgende Kontaktadressen eingerichtet:

Wer Wohnraum (Haus, Wohnung, Ferienwohnung, etc.) zur Verfügung stellen kann, wendet sich bitte an die zentrale E-Mail-Adresse ukraine-Hilfe@kernen.de oder telefonisch an 0 71 51/4 01 41 58.

Wer Dolmetscherdienste und weitere