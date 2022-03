Decken, Hygieneartikel, Smartphones und zahlreiche weitere Spenden sind in den vergangenen Tagen in der alten Genossenschaftskelter in Stetten eingegangen. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Kernener war riesig, so dass der Bürgermeister am Freitagvormittag via Internet bekannt gab, dass nur noch Batterien und Taschenlampen benötigt werden. Ursprünglich sollten Sachspenden bis Sonntag angenommen werden.

Über Görlitz, Warschau, Lublin geht's nach Cholm

{element}

Der