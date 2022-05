Hunde anleinen, Feste auf Grillplätzen anmelden: Neue Regeln in Kernen

Wo muss der Hund an die Leine? Wann darf auf dem Spiel- und Sportplatz gespielt werden? Diese und viele Fragen sind in der Polizeiverordnung geregelt. Bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme hat das Gremium des Technischen Ausschusses in der vergangenen Sitzung einer Neufassung der Polizeiverordnung mehrheitlich zugestimmt.

„In der Polizeiverordnung sollen die sogenannten Alltagsgefahren geregelt werden, für die es noch keine speziellen, gesetzliche Regelungen gibt“, sagte Marianne Rapp, Leiterin des Kernener Ordnungsamts, in der Sitzung im Bürgerhaus.

Polizeiverordnung ist zuletzt 2017 überarbeitet worden

Fünf Jahre ist es her, dass die Polizeiverordnung der Gemeinde Kernen überarbeitet wurde. „Daher fand seitens der Verwaltung eine Überprüfung statt, auch im Hinblick auf das im Januar 2021 in Kraft getretene neue Polizeigesetz für Baden-Württemberg“, schreibt die Gemeinde Kernen in ihrer Sitzungsunterlage. Manche Passagen in der Verordnung wurden – wie Marianne Rapp in der Sitzung erläuterte – „überarbeitet und angepasst“.

Folgende Punkte wurden in der „Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern“ (kurz „Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung“) geändert:

§ 4 Lärm von Sport- und Spielplätzen: „Die Nutzungszeiten haben wir belassen“, sagte Marianne Rapp. Das heißt, Anlagen, „die weniger als 50 Meter von der Wohnbebauung entfernt sind“ sowie öffentliche Schulhöfe dürfen während „der europäischen Sommerzeit in der Zeit zwischen 22 und 7 Uhr, ansonsten zwischen 20 und 7 Uhr nicht benutzt werden“, sofern es im Einzelfall nicht anders geregelt wurde.

Diese Beschränkungen gelten nicht für Kinderspielplätze, deren Benutzung nur durch Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zugelassen ist, heißt es in der Vorlage.

In der neuen Version der Verordnung wurde die Regelung zu Spiel- und Sportplätzen im Außenbereich abgetrennt, das heißt, sie taucht nun unter § 20 Öffentliche Spiel- und Grillplätze im Außenbereich auf. Unverändert ist dabei der Zeitrahmen geblieben, in der die Anlagen nicht benutzt werden dürfen. Nicht erlaubt ist das Spielen dort vom 16. Mai bis 15. August von 23 bis 7 Uhr sowie vom 16. August bis 15. Mai von 21 bis 7 Uhr.

Größere Veranstaltungen ab 25 Personen auf öffentlichen Plätzen müssen angemeldet werden

Neu ist eine Anmeldung: Wer eine größere Veranstaltung mit mehr als 25 Personen auf öffentlichen Grillplätzen im Außenbereich plant, der muss das Fest vorher beim Kernener Ordnungsamt anmelden. Auf diese Weise wolle die Verwaltung „einen besseren Überblick bekommen“ und gegebenenfalls „steuern können“, wenn beispielsweise für denselben Ort bereits weitere Anmeldungen vorliegen, erläuterte die Ordnungsamtschefin.

Die Anmeldungen seien bisher auf freiwilliger Basis geschehen und hätten auch gut funktioniert, ergänzte sie.

Konzmann: Wieso Anmeldepflicht, wenn es auf freiwilliger Basis bisher funktionierte?

Gemeinderätin Corinna Konzmann (Parteifreies Bündnis) erkundigte sich, wie Betroffene vorzugehen haben, die sich „spontan am Freitagnachmittag oder am Samstag entscheiden, sich zu treffen“. Sie fragte, ob es überhaupt notwendig sei, eine verpflichtende Anmeldung einzuführen, wenn „es bisher auf freiwilliger Basis gut funktioniert hat“?

Bei der Anmeldung gehe es darum, dass der „Anspruch auch entsprechend geltend gemacht werden kann“, entgegnete Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, „um Konflikte zu klären“.

Marianne Rapp stimmte der PFB-Gemeinderätin – was die kurzfristige Anmeldung angeht – zu. Denn eine Anmeldung am späten Freitag ist nicht möglich. Dennoch wies die Ordnungsamtschefin auf Vorfälle in der Vergangenheit hin, in der es öfter „Musikfeste größerer Art“ gegeben habe, die „die ganze Nacht durchgedauert haben“.

Auch Ratsmitglied Andreas Colosi (Parteifreies Bündnis) konnte sich mit der Anmeldepflicht nicht anfreunden: „Ich finde es schwierig, den Jugendlichen zu sagen, sie müssen sich anmelden, wenn sie draußen feiern wollen“, sagte er.

Rapp: „Es geht uns nicht darum, die Jugendlichen zu drangsalieren“

„Es geht uns nicht darum, die Jugendlichen zu drangsalieren“, stellte die Ordnungsamtschefin klar. Es gehe „um die Handhabe“, um reagieren zu können, wenn die Situation drohe, aus dem Ruder zu laufen. Bei einer Anmeldung hätten die Mitarbeiter des Ordnungsamts einen Ansprechpartner, wenn es Probleme geben sollte.

Im Zuge der Überarbeitung wurde in der Verordnung auch § 7 Schutz von Weinbergen angepasst, der Paragraf ist entfallen. Der Grund dafür ist, dass die Schussapparate, die in der Vergangenheit von Wengertern eingesetzt wurden, um Tiere von den Trauben fernzuhalten, zwischenzeitlich nicht mehr eingesetzt werden, so Marianne Rapp.

Hunde sind an der Leine zu führen

Auch was die Vierbeiner in der Gemeinde angeht, gibt es eine Ergänzung in der Polizeiverordnung. Die Regelungen dazu tauchen nicht mehr wie bislang unter § 12, sondern unter § 11 Gefahren durch Tiere auf. Herrchen und Frauchen sind verpflichtet, ihre Tiere so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. Neuerdings ist auch schriftlich festgehalten, dass im Innenbereich, auf öffentlichen Straßen und Gehwegen die Hunde an der Leine zu führen sind. Blindenhunde oder Hunde von Sehbehinderten sowie Rettungshunde, Diensthunde der Polizei und des Vollzugsdienstes sind davon ausgenommen.

Der § 19 Belästigung der Allgemeinheit taucht durch die angepasste Reihenfolge in der Verordnung nun unter § 18 auf. Hier ist ein Passus entfallen. Dabei handelte es sich um „das Lagern oder dauerhafte Verweilen außerhalb von Freiausschankflächen oder Einrichtungen, wie Grillstellen u. ä., ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses, wenn dessen Auswirkungen geeignet sind, Dritte erheblich zu belästigen“. „Dafür gibt es keine rechtliche Grundlage mehr“, erklärte Marianne Rapp, da gesondert das „Gesetz zur Abwehr alkoholbedingter Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ neu geregelt wurde.