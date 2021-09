Am Montag um 16.22 Uhr ist in breiten Teilen Rommelshausens der Strom ausgefallen – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Erwischte der Ausfall im Januar unter anderem eine lokale Firma bei der Serverwartung, gingen dieses Mal auch im Rathaus die Lichter und sämtliche Rechner aus.

Immerhin: Die Techniker des Remstalwerks konnten die Stromversorgung durch Umschaltungen im Netz für zwölf der betroffenen 17 Trafostationen bereits 22 Minuten nach Ausfall wiederherstellen.

