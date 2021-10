„Bislang gibt es für die Jugend in Kernen keine echte Möglichkeit, sich zu beteiligen,“ sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Das soll sich ändern. Deshalb fand im Bürgerhaus Kernen am Montagabend ein Jugendhearing statt, in der die Kerner Jugendlichen ihre Wünsche und Anliegen mitteilen konnten. Der Einladung folgten etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen zwölf und 20 Jahren.

Die Veranstaltung war Teil des Projekts "Jung sein in Kommunen" (PJuK) vom