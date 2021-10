In einer Küche in der Waiblinger Straße in Rommelshausen hat am Donnerstagvormittag (21.10.) ein Kühlschrank gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Kernen rettete eine Person aus der Wohnung.

Die Person habe großes Glück gehabt, dass zufällig gerade der Pflegedienst vor Ort war, sagt Feuerwehrkommandant Andreas Wersch. Der Pflegedienst alarmierte um 11.38 Uhr die Feuerwehr.

Wohnung derzeit nicht bewohnbar

Zusammen mit dem Pflegedienst konnte die Feuerwehr die Person aus