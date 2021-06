Von diesem Donnerstag an kann Chris Reichle das tun, was ein Gastronom wohl am liebsten macht – Gäste empfangen, ihnen die Spezialitäten des Hauses empfehlen und sie schließlich bewirten. Nach mehr als einem halben Jahr kann der 42-Jährige wieder seiner Tätigkeit nachgehen. „Eine extrem lange Zeit“, sagt der Eventgastronom. „Wir haben von November bis Ende Mai gewartet.“

Der Kernener hatte Mitte Oktober als neuer Pächter die Gaststätte im Schützenhaus in Stetten übernommen.