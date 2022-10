Katastrophenschutz: Kernen schafft sieben Sirenen für den Notfall an

Sirenen helfen im Notfall, die Bevölkerung zu warnen. Nachdem sich der bundesweite Warntag im Jahr 2020 als Flop erwies und spätestens nach der verheerenden Flutkatastrophe im Jahr 2021 im Ahrtal bereiten sich Kommunen bundesweit auf Krisensituationen vor.

Kernen erhält Fördermittel

So soll auf Grundlage des Sonderförderprogramms im Rems-Murr-Kreis, gemeinsam mit den Kommunen, wie es die Gemeinde Kernen in ihrer Beschlussvorlage schreibt, ein flächendeckendes Sirenennetz aufgebaut werden. In diesem Zuge schafft sich die Gemeinde Kernen insgesamt sieben Sirenen an und freut sich über eine Förderzusage. Für fünf Sirenen erhält Kernen Mittel in Höhe von 67.250 Euro.

„Ein herzliches Dankeschön an das Ordnungsamt“, leitete der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in das Thema ein. Kernen sei eine der wenigen Kommunen im Kreis, die eine Förderzusage erhalten habe. „Es lag eben daran, dass das Ordnungsamt sehr schnell und gut reagiert hat“, lobte er das Engagement.

Denn um den Förderantrag stellen zu können, habe das Ordnungsamt in Kooperation mit der Stabstelle Katastrophenschutz rasch einen Plan mit Standorten für die Sirenen erarbeitet, so der Rathaus-Chef. Die Sirenen sollen, wie im Förderantrag benannt, in der Beethovenstraße, Friedhofstraße, Eichenweg, Frauenländerstraße, Traubenstraße, Im See und Friedrichstraße aufgestellt werden.

„Hierbei sind sowohl Mast- in den überwiegenden Fällen aber Dachmontagen vorgesehen. Zwei Gebäude befinden sich nicht im gemeindlichen Eigentum, hier wurde das Einverständnis zur Anbringung der Sirenen von den jeweiligen Eigentümern bereits eingeholt“, schreibt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Den Zuschlag für die Beschaffung und Montage der Sirenen hat – nach einer gemeinsamen Ausschreibung durch die Landkreisverwaltung – die Firma „Hörmann Warnsysteme GmbH“ aus Kirchseeon erhalten.

Förderprogramm deckt nur fünf Sirenen ab

Laut eines Schallgutachtens werden für eine ausreichende Abdeckung in Kernen sieben Sirenen benötigt, so die Verwaltung. Da das Förderprogramm allerdings nur fünf Warnsirenen abdeckt, schlug Ordnungsamtsleiterin Marianne Rapp vor, „die beiden weiteren Sirenen mit Zubehör ebenfalls über die Firma Hörmann GmbH zu bestellen und installieren zu lassen“.

Die zusätzlichen Kosten schätzt das Bauamt auf circa 15.000 Euro. Ein konkretes Angebot werde durch die Firma Hörmann erstellt, so Marianne Rapp. Hinzu kommt noch ein „Wartungs- und Instandhaltungsvertrag“. Die Kosten hierfür liegen laut Angebot bei 4500 Euro für eine Laufzeit von vier Jahren, so die Verwaltung. Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat für das Vorhaben grünes Licht gegeben.