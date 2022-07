Kein Warmbadetag im Römer Bad: Kernen entscheidet sich für Energiesparmaßnahme

Aufgrund des steigenden Energieaufwands und der von der Bundesregierung ausgerufenen Alarmstufe im Notfallplan Gas hat sich auch die Gemeinde Kernen mit dem Wärme- und Gasverbrauch in dem Weinort auseinandergesetzt. Das hat der Technische Beigeordnete Peter Mauch in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats mitgeteilt.

Pandemie verfälscht Zahlen

„Wir erstellen von Seiten der Verwaltung jedes Jahr einen Energiebericht“, sagte der Kernener Bauamtsleiter, „darin werden zumindest grob die Energieverbräuche unserer Immobilien erfasst.“ Die Corona-Zahlen verfälschen etwas das Bild, so Peter Mauch, weil während der Pandemie „zum Teil gelüftet“ wurde, aber auch manche „Gebäude teilweise weniger oder gar nicht genutzt“ wurden.

Während der Bauhof in dem Energiebericht mit einem Verbrauch in Höhe von etwa 174 Megawattstunden pro Jahr aufgeführt wird, schlägt das Hallenbad in Rommelshausen „mit knapp 800 Megawattstunden pro Jahr“ zu Buche. „Das war jetzt auch der Anlass, dass wir den Warmbadetag erst einmal ausgesetzt haben“, sagte Peter Mauch, ehe er das Wort in der Gemeinderatssitzung an Simon Widmann übergab.

Als eine „nötige Energieeinsparung“ bezeichnete der Sachgebietsleiter für Gremienarbeit, Vereinswesen und Städtepartnerschaft bei der Gemeinde Kernen die Maßnahme. Seit 30. Juni gebe es keinen Warmbadetag im Römer Bad, so Simon Widmann. „Die Wassertemperatur im Schwimmbecken ist donnerstags nicht mehr 30 Grad, sondern liegt wie an jedem anderen Tag bei 28 Grad“, sagte Simon Widmann.

Als Hallenbadbetreiberin habe sich die Gemeinde Kernen freiwillig für die Umsetzung dieser Maßnahme entschieden, sagte Sachgebietsleiter Simon Widmann, „unverzüglich nach Bekanntgabe der Alarmstufe Gas durch das Bundeswirtschaftsministerium“.

Wenn die nächste Stufe des Notfallplans ausgerufen werden sollte, so der Technische Beigeordnete Peter Mauch, werde sich Kernen mit weiteren Energiesparmaßnahmen befassen.