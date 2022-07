Kernen: Abschied vom Stettener Pfarrer Konrad Autenrieth

In der evangelischen Gemeinde in Stetten steht ein Wechsel an: Pfarrer Konrad Autenrieth verabschiedet sich in den Ruhestand, schon am kommenden Sonntag, 17. Juli, hält er seinen letzten Gottesdienst in Kernen.

19 Jahre lang war er für Stetten verantwortlich und hat auch die Zusammenlegung der Kirchengemeinden Stetten und Rommelshausen zur evangelischen Gesamtkirchengemeinde Kernen mitbegleitet. Im Ruhestand möchte er ganz für seine sechs Enkel da sein.

Aus dem Pfarrhaus in die Dreizimmerwohnung

Im Pfarrhaus unweit der St.-Maria-und-St.-Veit-Kirche in Stetten sind die Koffer schon gepackt. Konrad Autenrieth betrachtet etwas wehmütig die Kisten und Körbe im weiträumigen Treppenhaus des alten Gebäudes.

Das Haus werde ihm sehr fehlen. „So ein hochherrschaftlicher Aufgang“, sagt er, besonders um den schönen Garten tut es ihm leid. Dort hat er bis vor kurzem sogar noch Hühner gehalten. Die haben inzwischen einen neuen Besitzer gefunden, denn in die neue Wohnung können sie nicht mitkommen „Das wird die größte Herausforderung: Ein großes Pfarrhaus einzudampfen auf eine Dreizimmerwohnung“, sagt der Pfarrer.

Die Tochter braucht seine Unterstützung

Er und seine Frau wollen zukünftig viel Zeit in ihrem kleinen Bauernhäuschen auf der Schwäbischen Alb verbringen, das sie schon vor Jahren erworben haben. Aber mehrere Tage die Woche werden sie auch in Stuttgart wohnen: Dort brauche die Tochter mit ihren Kindern ihre Unterstützung, sagt Konrad Autenrieth.

Vor 19 Jahren kam das Pfarrer-Ehepaar nach Stetten. Bis dahin hatte Autenrieth eine ganze Zeit lang als Gemeindepfarrer in Ravensburg gearbeitet, davor war er in der Krankenseelsorge in Wangen beschäftigt gewesen und hatte währendessen auch noch eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Einige Jahre lang sei er außerdem Hausmann gewesen, erzählt Konrad Autenrieth.

Den Anschluss nicht sofort gefunden

Beim Wechsel nach Stetten seien die Kinder schon so gut wie aus dem Haus gewesen. „Wir waren im Grunde genommen ein Mitvierziger-Ehepaar ohne Kinder“, erinnert er sich. Dadurch sei es anfangs nicht immer einfach gewesen, Anschluss zu finden. Auch, weil die Mentalität hier im Stuttgarter Umland dann doch eine andere sei, als die im ans Allgäu grenzenden Ravensburg. „Ich rate jedem Kollegen, mit Kindern zu wechseln“, sagt der Pfarrer. So finde man einfach viel schneller in eine Gemeinde hinein.

Trotzdem ist das Ankommen in Stetten schließlich gelungen. Besonders zu den Jüngsten im Ort habe er immer einen guten Draht gehabt: An der Karl-Mauch-Schule führte er den Vorkonfirmanden-Unterricht in der dritten Klasse ein.

Er ließ es sich nicht nehmen, die Kinder hierbei selbst zu unterrichten. Schon allein, weil er da für die Grundschüler der einzige Mann im Lehrerkollegium gewesen sei, sei das immer ein bisschen etwas Besonderes gewesen. Da sei er manchmal regelrecht belagert und von den Kindern oft und gerne in Gespräche verwickelt worden. Auch in welche, die mit dem Unterrichtsstoff rein gar nichts zu tun hatten, erinnert sich der Pfarrer schmunzelnd.

Die Diakonie prägt den Ort

Der Vorkonfirmanden-Unterricht setzte einfach einen Punkt zwischen Taufe und Konfirmation, um Kontakt zu den Familien zu halten, erklärt der Pfarrer. So erklärt er es sich, dass sich in den vergangenen Jahren weiterhin ein großer Teil der Achtklässler in Stetten hat konfirmieren lassen. Die Zahlen hier seien sehr konstant geblieben.

Auch die Kirche sei in Stetten jeden Sonntag ganz gut besucht. Das liege aber natürlich nicht unbedingt an ihm: Der Ort sei eben auch stark durch die Diakonie Stetten und ihre Mitarbeiter geprägt. „Und die Diakonie ist ja traditionell kirchlich geprägt.“

Die Begegnungen bei Hausbesuchen werden ihm fehlen

Weitere Besonderheiten in der Stettener Gemeinde seien der starke musikalische Schwerpunkt und die starke Partnerschaft zu Afrika. In Erinnerung werden Konrad Autenrieth auch die vielen Hausbesuche gerade bei älteren Menschen bleiben: Dabei werde einem als Pfarrer auch heute noch so viel Wertschätzung entgegengebracht. „Das wird mir fehlen, dieses Vertrauen.“

Schon am kommenden Sonntag um 17 Uhr wird Konrad Autenrieth seinen Abschiedsgottesdienst in der St.-Maria-und-St.-Veit-Kirche halten. Danach lädt die evangelische Kirchengemeinde Stetten noch zu einem kleinen Empfang ins benachbarte Gemeindehaus ein. Kommende Woche werde er dann ausziehen aus dem Pfarrhaus, sagt Konrad Autenrieth.

Seine Nachfolgerin steht schon fest, trotzdem wird es in Stetten eine Vakanz geben. Denn das Pfarrhaus muss zunächst saniert werden. Im Moment gehe man davon aus, dass die neue Pfarrerin vielleicht schon während der Weihnachtszeit einziehen könne. Für Vertretungen sei aber gesorgt.