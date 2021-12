Kernen: Büchereien geschlossen - nur noch Click-and-Collect-Service möglich

Aufgrund der aktuellen Pandemielage bleiben die beiden Kernener Ortsbüchereien von Dienstag, 7. Dezember, an bis auf weiteres geschlossen. Das teilt die Gemeinde Kernen in einer Pressemitteilung mit.

Click-and-Collect-Service wird angeboten

Angeboten wird stattdessen wieder der Click-and-Collect-Service. Interessierte wählen hierzu aus dem Online-Katalog ihre Wunschmedien aus und nutzen das Bestellformular „Click & Collect“ oder sie schicken eine E-Mail mit ihrer Medienbestellung (inklusive der Büchereiausweis- und Telefonnummer) an die Bücherei in Rommelshausen: gemeindebuecherei@kernen.de oder die Bücherei in Stetten: gemeindebuecherei-ste@kernen.de.

Auf Wunsch stellt das Büchereiteam auch „Überraschungspakete“ zusammen. Während der Schließzeiten sind die Ortsbüchereien dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 07151/45213 (Stetten) und unter 07151/45279 (Rommelshausen) erreichbar.