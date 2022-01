Auf den ersten Blick wirkt die Einladung, die in den vergangenen Tagen an Bürgermeister Benedikt Paulowitsch und Kommunalpolitiker in Kernen ging, eigentlich harmlos. Die neue Bürgerinitiative namens „Freiheit und Gesundheit Kernen“ lädt zu einer Versammlung ein, die an diesem Samstag in Rommelshausen unter dem Titel „Corona-Maßnahmen und Handlungsspielraum der Kommunen“ stattfinden soll. Etwa 100 Personen sind für die Veranstaltung angemeldet, teilt das Landratsamt auf Anfrage unserer