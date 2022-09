Kernen: Beate Fischer für Geschichte in einfacher Sprache ausgezeichnet

Die Lebenshilfe Berlin veranstaltet jährlich einen Literaturwettbewerb für Texte in einfacher Sprache. Beate Fischer vom Büro für Leichte Sprache der Diakonie Stetten hat beim diesjährigen Wettbewerb den dritten Platz gewonnen. Das teilt die Einrichtung für Menschen mit Behinderung in einer Pressemitteilung mit.

Geschichte über eine Frau, die aus einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung ausziehen muss

Das gewohnte Zuhause verlassen, neu anfangen, sich mehr zutrauen – das kann Angst machen und manchmal auch Wut. Beate Fischer vom Büro für Leichte Sprache erzählt in „Alles neu“ mit viel Feingefühl und in einfacher Sprache von einer Frau, die aus einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung ausziehen muss und den Neuanfang in einer Wohngemeinschaft im Ambulant Betreuten Wohnen wagt.

Beate Fischer belegt den dritten Platz im Literaturwettbewerb

Für diese Erzählung wurde Beate Fischer kürzlich von der Lebenshilfe Berlin mit dem dritten Platz im Literaturwettbewerb „Die Kunst der Einfachheit“ ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung in Berlin hob die Jury aus Lesenden mit und ohne Behinderung besonders hervor, dass die Erzählung die Lebensrealität von Menschen mit geistiger Behinderung widerspiegelt. Das wurde auch aus dem Publikum bestätigt: Während Beate Fischer in einer fünfminütigen Kurzlesung Auszüge aus „Alles neu“ las, sei der Pressemitteilung zufolge immer wieder leise zu hören gewesen: „So ähnlich war es bei mir auch“ oder: „Das kenne ich auch“.

„Ich freue mich sehr über den Preis und die Anerkennung“, wird Beate Fischer in der Pressemitteilung zitiert. Fischer baute das Büro für Leichte Sprache der Diakonie Stetten mit auf, arbeitet als freiberufliche Lektorin und bietet als Schreibpädagogin Kreative Schreibwerkstätten an.

Nicht nur Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung stellen

„Bislang gibt es nur wenige literarische Texte in Leichter oder einfacher Sprache. Ich finde es aber wichtig, nicht nur Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung zu stellen, sondern auch Zugang zu gut verständlicher Literatur zu ermöglichen“, so Beate Fischer.

Texte in Leichter Sprache seien zwar leichter zu lesen und zu verstehen, sie zu schreiben sei aber gar nicht so einfach. Deshalb übersetzt Beate Fischer mit ihren Kolleginnen vom Büro für Leichte Sprache Texte zum Beispiel für Behörden, Kultureinrichtungen oder Unternehmen und immer wieder auch intern für verschiedene Bereiche der Diakonie Stetten.

Büro übersetzt Behördendeutsch in Leichte Sprache

„Wir bekommen einen Übersetzungsauftrag und übersetzen den Text dann für den gewünschten Zweck. Bei Bedarf bieten wir dazu auch eine grundlegende Beratung an“, sagt sie. Die Übersetzung werde dann von der Prüfgruppe, die aus Menschen mit Behinderung besteht, auf Verständlichkeit geprüft und von Mitarbeitern des Büros noch einmal überarbeitet. Erst wenn die Prüfgruppe bestätigt, dass der Text gut verständlich ist, sei der Text in Leichter Sprache, erläutert Beate Fischer.

VHS-Kurse: Leichte Sprache lernen

Zusätzlich bieten Beate Fischer und ihre Kolleginnen regelmäßig Kurse zur Einführung in die Leichte und einfache Sprache an, bei denen Interessierte lernen können, worauf es bei der Verwendung ankommt. Der nächste Kurs findet im Oktober an der Volkshochschule Backnang statt. Es sind noch Plätze frei. Interessierte können sich auf der Internetseite der Volkshochschule unter www.vhs-backnang.de für den Kurs anmelden. Der prämierte Text „Alles neu“ von Beate Fischer kann online unter www.leichte-sprache.berlin gelesen und angehört werden.