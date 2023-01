Kernen: Bernd Hackl aus der Serie "Die Pferdeprofis" kommt nach Rommelshausen

In der Fernsehserie „Die Pferdeprofis“ (Vox) hilft Bernd Hackl Mensch und Pferd einander besser zu verstehen. Am Donnerstag, 2. Februar, gastiert der Experte mit seinem Bühnenprogramm „S´ Leben könnt so einfach sein“ im Bürgerhaus in Kernen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Ohne Pferde in Kernen

Während Bernd Hackl in der Fernsehsendung mit Pferden arbeitet, lässt er die Vierbeiner für die Show zu Hause, verkündet sein Management. Stattdessen greife er auf seine langjährige Erfahrung zurück und lasse die Zuschauer „am ganz normalen Wahnsinn“ in seinem Alltag als Trainer teilhaben.

„Es gibt so viele Dinge im Leben, natürlich in dem Fall in der Reiterwelt, mit denen wir uns das Leben schwermachen“, heißt es in der Showankündigung. Der Pferdeprofi werde in seinem Programm Gedanken zur Pferdeerziehung, zum Pferdetraining, zum Reiten und nicht zuletzt zu den Pferdebesitzern selbst teilen. Mit „Witz und Charme“ plaudere er aus dem Nähkästchen.

Bernd Hackl ist Pferdetrainer, Reitweisen übergreifend habe er bereits einigen Pferd-Reiter-Paaren geholfen, ihre Kommunikation und Partnerschaft zu verbessern. Als Protagonist der TV-Sendung „Die Pferdeprofis“ (Vox) zieht Hackl bereits seit knapp zehn Jahren regelmäßig Pferde-Fans vor die Bildschirme.

Auf der „7P-Ranch“ in der Oberpfalz gibt der gebürtige Bayer Reit- und Bodenarbeitskurse, trainiert Jungpferde und hilft Menschen mit Problempferden - aber auch Pferden mit Problemmenschen. Sein Wissen rund um die Tiere gibt Bernd Hackl auch in Büchern und Trainings-DVDs weiter.