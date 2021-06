Im September steht die Bundestagswahl an: Dann werden auch in Kernen wieder zahlreiche Ehrenamtliche im Einsatz sein, um in den Wahlvorständen der zwölf Wahlbezirke die Wahl zu koordinieren und Stimmen auszuzählen.

Den Mitgliedern der Wahlvorstände steht laut Bundeswahlordnung (BWO) eine Entschädigung für ihre Dienste zu: 35 Euro für den Vorsitzenden und je 25 Euro für die weiteren Mitglieder.

25 Euro für sechs bis acht Stunden Arbeit?

