Zwischen der Kirche und dem Alten Rathaus in Rommelshausen sowie bei der Glockenkelter in Stetten soll jeweils eine Stele aufgestellt werden, die der Waiblinger Künstler Michael Schäfer im Rahmen eines Wettbewerbs mit der Kunstschule Unteres Remstal entworfen hat. Etwa zwei Meter hoch und 700 Kilo schwer, sollen die Kunstobjekte an Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter – Männer, Frauen und sogar Kinder – erinnern, denen in Stetten und Rommelshausen einst Unrecht widerfahren ist.

