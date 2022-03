Die Postfiliale in der Seedammstraße hat seit Montag, 21. März, wieder geöffnet. Das bestätigte ein Pressesprecher der Deutschen Post auf Nachfrage unserer Redaktion. Vergangene Woche hatte die Post in Stetten geschlossen.

Warum die Post geschlossen hatte

Der Grund für die sechstägige Schließung seien unvorhergesehene Personalausfälle gewesen, so die Post. Kunden mussten auf die Filiale in Rommelshausen ausweichen und bekamen ihre Pakete erneut zugestellt. Die Postfiliale in