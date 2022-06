Kernen: Ehrenamtliche organisieren Ausflug für Ukraine-Flüchtlinge

Wie zahlreiche andere ukrainische Frauen floh auch die 33-jährige Olga Medentzeva mit ihren beiden Söhnen, fünf und elf Jahre alt, vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine. Zehn bis zwölf Tage waren sie auf der Flucht, erinnert sich Olga Medentzeva. Die junge Mutter – die vor dem Krieg in einem Logistikcenter arbeitete – entschied sich für die Fluchtroute durch Rumänien nach Deutschland.

Rechtsanwältin Tatiana Diubina (45) hingegen floh mit ihrer 13-jährigen Tochter aus Charkiw und wählte dafür – wie die 56-jährige Krankenpflegerin Larisa Schotkina aus Kiew – die Strecke über Polen nach Deutschland aus. So waren sie unabhängig voneinander etwa vier bis fünf Tage unterwegs.

Medikamente an die Grenze gebracht

Das Gesagte der Frauen während des Pressegesprächs übersetzt Alexander Taranienko, Ehemann der Kernener Ärztin Katharina Taranienko. Durch seine Hilfe gelangten viele ukrainische Flüchtlinge nach Kernen. Er fuhr nach Kriegsbeginn mehrmals an die polnisch-ukrainische Grenze, transportierte den Ehrenamtlichen vor Ort zahlreiche Medikamente und brachte auf der Rückfahrt von der polnisch-ukrainischen Grenze Flüchtlinge mit.

Die Hilfsbereitschaft in Kernen für die Menschen in und aus der Ukraine ist von Anfang an sehr groß und weiterhin ungebrochen – was sich auch jüngst wieder einmal gezeigt hat.

Um die traumatischen Erinnerungen der Frauen und Kinder – so gut wie möglich – in die Vergangenheit zu drängen, haben Erich Ehrlich (Gemeinderat der Unabhängigen Freien Wähler) und Michael Sommer (Arbeitskreis Asyl Kernen) für eine kleine Gruppe der Flüchtlinge kurzerhand einen Ausflug zum Nebelhöhlenfest in Sonnenbühl organisiert.

Erich Ehrlich organisierte mit Hilfe von Gerhard Knies kurzerhand einen Kleintransporter mit mehreren Sitzen, ehe die Fahrt auf die Schwäbische Alb erfolgte. Der Gedanke sei spontan gekommen, sagt der UFW-Gemeinderat.

Auch Michael Sommer vom Arbeitskreis Asyl freut sich über den gelungenen Ausflug. Der 61-jährige Ehrenamtliche betreut neben Ukrainern unter anderem auch Flüchtlinge aus Gambia. Sowohl von drei ukrainischen Familien, die in seiner Nachbarschaft in gemeindeeigenen Wohnungen leben, als auch von welchen, die auf der Hangweide wohnen, habe er die Patenschaft übernommen.

Unterstützung im Alltag

So unterstützt der Ehrenamtliche die Kinder im Alltag, begleitet sie unter anderem ins Freibad oder auf den inklusiven Spielplatz im Schlosspark der Diakonie Stetten. Auch freut er sich unter dem Stichpunkt Integration und Inklusion, dass die Flüchtlingskinder auf diese Art und Weise den Umgang mit Menschen mit Behinderung kennenlernen. Auch während des Pressegesprächs toben die Mädchen und Jungen im Park. Genauso viel Spaß hätten sie auch auf dem Nebelhöhlenfest gehabt, sind sich die Mütter einig.

„Alle haben mitgezogen, um das möglich zu machen“, bilanziert Erich Ehrlich. Auf die spontane Aktion der beiden Ehrenamtlichen folgten positive Resonanzen: So mussten die Flüchtlinge für die Tropfsteinhöhle keinen Eintritt zahlen, was Erich Ehrlich als eine sehr nette Geste des Verantwortlichen bezeichnet. Zum Essen und Trinken lud die Kernener Event-Gastronomin Inge Putler ein, berichtet Erich Ehrlich.

„Eine wirklich herzliche Sache“

„Wir hatten unsere Geldbeutel dabei“, sagt er, schließlich sei es nicht selbstverständlich gewesen, dass die Ukraine-Flüchtlinge eingeladen werden. Also hätte man auch selbstverständlich gezahlt, wenn man zur Kasse gebeten worden wäre, sagt er. „Eine wirklich herzliche Sache“, sagt er und ist von der Hilfsbereitschaft überwältigt.

Neben dem abwechslungsreichen Tagestrip auf die Schwäbische Alb, die sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen gefallen hat, blicken die Frauen in der kurzen Zeit, in der sie nun in Kernen leben, bereits auf schöne Momente und Erlebnisse zurück.

Emotionaler Moment

Für Tatiana Diubina ist es ein sehr emotionaler Moment gewesen, als ihre Tochter den ersten Schultag in Deutschland gehabt habe. Während sich Tatiana Diubina Gedanken über die neuen Herausforderungen machte, „kam meine Tochter nach Hause und sagte ‘Ich habe neue Freunde’“, erinnert sich die Anwältin.

Olga Medentzeva, die fast zwei Wochen lang auf der Flucht war und mit ihren beiden Söhnen zunächst in einem Aufnahmelager in Nürnberg unterkam, freute sich am meisten über die erste Wohnung in Kernen, in der sie mit ihren Kindern nach eigenen Angaben zufolge wieder „Ruhe“ fand.

„Jeder Kilometer in Deutschland wurde schöner und schöner“, beschreibt Larisa Schotkina ihre Fahrt Richtung Remstal. „Es war ein sehr schöner Blick auf das neue Leben.“