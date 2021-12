Familien in Kernen zahlen von 1. Januar 2022 an etwas mehr für die Kinderbetreuung. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich mit elf Ja- und sieben Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung beschlossen. Die Gemeinde hat ihre Benutzungs- und Gebührensatzung für die kommunalen Kitas geändert.

Für Drei- bis Sechsjährige fallen bei einer Ein-Kind-Familie drei Euro mehr im Monat an, Familien mit drei Kindern zahlen zwei Euro mehr. In Kitas für Kleinkinder (Ein-