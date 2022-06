Kernen feiert wieder traditionelles Straßenfest rund ums Backhäusle in Stetten

Am zweiten Juli-Wochenende verwandelt sich der Stettener Ortskern rund um das Backhäusle wieder in eine beliebte Festmeile, schreibt die Kernener Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Mobile Jugendarbeit bietet "Menschenkicker" an

„Acht Vereine und die Gemeinde Kernen haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt.“ Festbeginn ist am Freitag, 8. Juli, um 19 Uhr. Bereits von 18 Uhr an bietet die Mobile Jugendarbeit den „Menschenkicker“ an, bei der der Gemeinde zufolge Koordination gefragt ist. Von 19.30 Uhr an ist auf der zentralen Bühne die Band „Schlagercafé“ live zu hören, um 20.30 Uhr folgt die offizielle Begrüßung.

In puncto Gaumenfreuden haben sich die Vereine wieder einiges einfallen lassen: Von klassisch Rustikalem wie bei der Stettener Feuerwehr und dem Musikverein Stetten sowie Pizza und Dinnede aus dem Backhaus (evangelische Kirchengemeinde) ist für jeden Geschmack etwas dabei, heißt es aus dem Kernener Rathaus.

Beginn am Samstag um 18 Uhr

Am Samstag beginnt das Fest um 18 Uhr. Der „Menschenkicker“ ist ebenfalls wieder aktiv und von 19 Uhr an sorgt die „Rockin’ Groove Band“ für Stimmung.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst auf dem Festgelände vor der zentralen Bühne. Zum anschließenden Frühschoppen spielt der Musikverein Rommelshausen auf. Von 14 Uhr an übernimmt das Handharmonika-Orchester aus Stetten. Ein fester Bestandteil des Nachmittagsprogramms ist die Showtanzgruppe der Tanzschule „Fun and Dance“ aus Waiblingen. Den Festausklang bestreitet wie immer der Musikverein Stetten von 18 Uhr an.