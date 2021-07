Insgesamt 5000 Euro Soforthilfe will die Gemeinde Kernen zwei von den verheerenden Überflutungen betroffenen Kommunen in Westdeutschland überweisen. Je 2500 Euro sollen zwei Orte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erhalten, sagt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch, der damit ein Zeichen der Solidarität zwischen den Gemeinden in Deutschland setzen will.

Er recherchiere gerade, welche Kommunen das Geld bekommen sollen. Für Kernen selbst gibt er aktuell