Die Zahl der Menschen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden sind und sich deshalb aktuell in Quarantäne befinden, ist in Kernen zum Wochenbeginn deutlich gestiegen. Am Dienstag waren laut Landratsamt 23 Kernener mit bestätigter Corona-Erkrankung in Quarantäne - davon sind drei am Wochenende gemeldet worden und noch einmal vier seit Montag, wie die Pressesprecherin der Gemeinde, Susanne Herrmann, unserer Redaktion mitteilte.

Eigentlich waren am Dienstag