Kernen: Konzert mit DJ Olde und Rapper Malon am 1. Oktober im Jugendhaus KSieben

Gute Nachrichten für Jugendliche in Kernen: Nach dem erfolgreichen Jugendfestival "#JuRoSt" mit Majan, Luca Noel und Baci vergangenes Jahr, startet am Samstag, 1. Oktober, eine neue Konzertreihe im Jugendhaus KSieben. Das teilt die Gemeinde Kernen mit.

Zweimal jährlich Konzerte für Jugendliche

Die Veranstaltung in Rommelshausen findet auf vielfachen Wunsch von Kernener Jugendlichen statt, die bei der Jugendbefragung und dem Jugendhearing 2021 teilgenommen haben. Von nun an sollen zweimal jährlich gezielte Konzerte stattfinden.

Geplant und umgesetzt wird die Reihe von engagierten Jugendlichen, dem Mobilen Jugendreferat und der Gemeindeverwaltung.

Ehemalige Schulband und Rapper aus Fellbach treten im Vorprogramm auf

Los geht’s im KSieben am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr. DJ Olde, der schon beim Jugendfestival „#Jurost“ die Stimmung angeheizt hat, übernimmt im Jugendhaus (Kelterstraße 92) ab 21 Uhr das Ruder. Zuvor spielen im Vorprogramm die ehemalige Schulband „Better than last week“ aus Kernen sowie der Rapper „Malon“ aus Fellbach.

Tickets zum Preis von neun Euro pro Person gibt’s online unter www.kernen.de.