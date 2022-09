Kernen möchte das Geheimnis der historischen Wasserburg-Funde in Stetten lüften

Im Juni 2018 machte ein Baggerführer eine geschichtsträchtige Entdeckung in der Klosterstraße in Stetten: Bei Arbeiten im hinteren Bereich des Ochsen-Areals stieß er in knapp zwei Metern Tiefe auf Eichenholzbalken, Mauerreste, Keramikscherben und Tierknochen. Die Funde wiesen darauf hin, dass ein herrschaftliches Gebäude mit massivem Mauerwerk im frühen 13. Jahrhundert in der heutigen Klosterstraße gestanden haben muss.

Wasserburg mit einer Grundfläche von etwa acht auf acht Metern

Auch ein Graben war erkennbar, so war für die Fachleute schnell offensichtlich, dass es sich um eine Wasserburg mit einer Grundfläche von etwa acht auf acht Metern handelte, deren Wohnturm wohl mehrstöckig war.

Seit längerer Zeit setzen sich Fraktionen und Vereine dafür ein, dass eine Auswertung stattfinden kann und zusätzlich der historische Hintergrund neu beleuchtet wird, damit das Geheimnis der Wasserburg in Kernen gelüftet werden kann.

Ein entsprechender Antrag der CDU-Fraktion aus dem Frühling 2019 hatte im Gemeinderat breite Unterstützung gefunden: Sie beantragte, Mittel für eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung der Grabungsfunde durch das Landesamt für Denkmalpflege – unter anderem eine genaue dendrochronologische Untersuchung der Bauhölzer– in den Haushalt einzustellen. Die Kosten konnten damals noch nicht abgeschätzt werden. Die Verwaltung hatte jedoch zugesagt, den genauen Bedarf zu ermitteln.

Kosten belaufen sich auf rund 14.000 Euro

Nun hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Kernener Verwaltung beauftragt, zur Aufarbeitung der historischen Wasserburg-Funde gemeinsam mit dem Denkmalschutzamt die entsprechenden Aufträge zu erteilen. Die veranschlagten Kosten hierfür belaufen sich der Gemeinde zufolge auf rund 14.000 Euro.

Mittlerweile sei die dendrochronologische Untersuchung der Hölzer durch das Landesamt für Denkmalpflege erfolgt, teilt die Gemeinde Kernen mit. Die Hölzer stammen aus den Jahren 1220 bis 1250. Die historische Aufarbeitung der Wasserburg-Funde ist im ersten Halbjahr 2022 erfolgt.

Funde sollen detailliert ausgewertet werden

Somit kann die Herrschaftsgeschichte zu dieser Zeit in Zusammenhang gesetzt werden. Die Metall-, Keramik- und Glasfunde wurden vom Landesamt für Denkmalpflege zwischenzeitlich gereinigt und konserviert. Im Zuge des Gemeinderatsbeschlusses werden diese Funde nun detailliert ausgewertet, heißt es aus dem Kernener Rathaus.

Die Fachleute rechnen frühestens für Ende 2023 mit dem Abschluss der Arbeiten. Die Publikation der Ergebnisse ist in der Reihe „Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg“ des Landesamts für Denkmalpflege möglich.