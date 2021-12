Nach 44 Jahren Polizeidienst geht Rainer Hauser in den Ruhestand. 35 Jahre davon war er in Kernen im Einsatz und übernahm in den vergangenen zwei Jahren dort die Leitung des Polizeipostens. Verabschiedet wurde der Polizeihauptkommissar auf dem Polizeirevier in Fellbach von Polizeipräsident Reiner Möller. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Verabschiedung im kleinen Rahmen statt. Weshalb Rainer Hauser sich vor vier Jahrzehnten für diesen Beruf entschieden hat, was ihm in den vergangenen