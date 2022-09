Kernen: Pavillon in den Kirchgärten abgerissen - Wie geht's weiter?

Der Pavillon in den Kirchgärten 7 in Rommelshausen gehört nun der Vergangenheit an. Das Gebäude neben dem Rathaus, das einst als Interims-Kita, Teststation und „Fairteiler“ genutzt wurde, wurde nun abgebrochen. Der Abriss wurde im Rahmen der Städtebauförderung gefördert: 60 Prozent der Abrisskosten, die sich auf rund 80.000 (brutto) belaufen, wurden vom Land übernommen.

Fläche soll „als Grünfläche erhalten bleiben“

Der nun frei gewordene Bereich in Rommelshausen soll der Gemeindeverwaltung zufolge zunächst „als Grünfläche erhalten bleiben“.

Als Letztes war der „Fairteiler“ der bundesweiten Aktion „Foodsharing“ in dem inzwischen abgerissenen Eckgebäude drin. Damit das Retten und Teilen von Lebensmitteln weiterhin in der Gemeinde stattfinden kann, ist die Kernener Ortsgruppe noch auf der Suche nach neuen geeignete Räumen. „Wir sind hier mit der Gemeinde im Gespräch“, teilt Dirk Schäfer, Sprecher der Aktion „Foodsharing“ im Rems-Murr-Kreis auf Anfrage unserer Redaktion mit.

"Fairteiler"-Gruppe entscheidet sich gegen Mietcontainer

Dabei habe es Dirk Schäfer zufolge auch die Idee gegeben, einen Mietcontainer zu nutzen. „Dies ist allerdings wieder ein Provisorium und zudem teuer, deshalb wurde die Idee verworfen“, antwortet Schäfer auf unsere Anfrage. Aktuell werden weitere Standorte gesucht, die begutachtet werden sollen. „Hier erhoffe ich mir eine mittelfristige Lösung“, sagt der Sprecher der Lebensmittelretter. „Insofern ist aktuell noch alles im Fluss.“