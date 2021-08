Auch dieses Jahr wird in Kernen keine Römer Kirbe gefeiert. Das teilt die Gemeinde Kernen in einer aktuellen Pressemitteilung mit. Nachdem das wichtigste Fest in Rommelshausen bereits vergangenes Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, war es der Gemeindeverwaltung wichtig, für das Jahr 2021 alle Möglichkeiten zu prüfen und die finale Entscheidung so lang wie möglich offenzuhalten, heißt es aus dem Rathaus.

Im Mai stand die Frage noch offen, ob die Römer Kirbe stattfindet

Im