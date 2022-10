Kernen-Rommelshausen: Supermarkt am Adlerkreisel schließt - wie geht es weiter?

Nicht mal 100 Meter von seinem Barbershop in der Karlstraße entfernt eröffnete Nozad Younes im März vergangenen Jahres den gleichnamigen Supermarkt mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs, Getränken, Gemüse und vielem mehr.

Früher der Schreibwarenladen „Paperpen“

Doch dem einen oder anderen, der durch Rommelshausen fährt, mag mit großer Wahrscheinlichkeit bereits aufgefallen sein, dass der Laden am Adlerkreisel – in dem einst der Schreibwarenladen „Paperpen“ war – nicht mehr geöffnet hat. Die Regale sind leer geräumt, das Geschäft an der Ecke wirkt verlassen.

Wegen steigender Energiekosten und zu wenig Nachfrage hat sich der 30-jährige Inhaber dazu entschieden, den kleinen Supermarkt mit türkischen, arabischen und syrischen Spezialitäten im Sortiment zu schließen. Täglich mussten Nozad Younes zufolge in dem etwa 120 Quadratmeter großen Laden Kühlschränke und Tiefkühltruhen mit Strom versorgt werden. Das habe sich bei den steigenden Energiekosten und abnehmender Nachfrage kaum mehr rentiert.

Wegen fehlender Fleischtheke blieben viele Kunden fern

„Ich war nicht zufrieden“, sagt Nozad Younes, der im Herbst 2015 als Flüchtling nach Deutschland kam. „Ich hatte auch keine Fleischtheke im Laden“, sagt der Inhaber. Genau dieses Angebot habe seiner Meinung nach vielen seiner Kunden gefehlt.

Um nicht weiter rote Zahlen zu schreiben, entschied sich Nozad Younes, den Supermarkt zu schließen. Denn im Gegensatz zum Lebensmittelladen floriere das Geschäft in seinem Friseursalon. Diesen eröffnete er im März 2020 zunächst als Barbershop – einen für Männer konzipierten Friseursalon. Nachdem allerdings eine Friseurmeisterin ins Team kam, wurde aus dem Barbershop ein Friseursalon sowohl für Frauen als auch Männer – auch wenn die Vielzahl der Kundschaft aus Männern besteht.

„Ich brauche mehr Platz im Friseurladen“, sagt Nozad Younes, der bereits in seiner Heimat Irak als Friseur gearbeitet habe. Deshalb soll der Friseursalon in der Karlstraße nach einem Umbau in die Waiblinger Straße umziehen. „So wird es gechillter“, sagt er. „Und das ist eine sehr schöne Ecke.“ Den Laden in der Karlstraße möchte er dennoch beibehalten. Denn die Kunden, die sich die Augenbrauen zupfen lassen wollen oder eine kosmetische Behandlung wünschen, sollen in der Karlstraße im Kosmetiksalon bedient werden.

Mitarbeiter für den Friseur- und Kosmetiksalon gesucht

Für sein Team sucht Nozad Younes neue Mitarbeiter. Interessierte Friseurinnen, Friseure und Kosmetikerinnen können sich direkt im Salon melden oder eine Whatsapp unter 0 17 62/1 06 45 73 schreiben.