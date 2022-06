Kernen: „Sangria-Party“ im Café Sintra am Bahnhof Rommelshausen

Das „Café Sintra“ am Bahnhof Rommelshausen liegt Ricardo Mendes sehr am Herzen. Der 52-Jährige lebt seit 2018 mit seiner Familie in Deutschland, seit Mai 2019 betreibt er das Bahnhofsbistro, das er nach seinem Heimatort in der Nähe von Lissabon benannt hat. Die Folgen der Corona-Pandemie spürt der Portugiese, der einst Rettungssanitäter beim Militär war, bis heute.

Viele Gäste kommen, um Englisch mit ihm zu sprechen

„Es kommen noch immer wenige Gäste“, sagt er auf Englisch. Er hat eine Zeit lang in England gelebt und spricht diese Sprache fließend, viel besser als Deutsch. Ein Grund, für manche seiner Gäste, die die Gelegenheit nutzen, bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein ihre Englischkenntnisse aufzufrischen, so Ricardo Mendes. „So ist es schwierig für mich, Deutsch zu lernen“, scherzt er.

In dem kleinen, freundlich eingerichteten Container sitzt fast niemand. „Weil es hier drin zu heiß ist“, erklärt der Bistro-Betreiber. Auf der Terrasse vor dem Laden hingegen trinken die Kunden Kaffee, lesen Zeitung oder essen etwas. Bei Ricardo Mendes gibt es nicht nur Snacks, Kaffee und Brötchen zum Mitnehmen, sondern er hat auch Tapas, Garnelen-Gerichte oder Wein von der Atlantikküste im Angebot.

Mehr als nur ein Bahnhofskiosk

Für ihn ist es wichtig, dass das Café Sintra mehr als nur ein Bahnhofskiosk ist. „Ich will einen Platz für Familien schaffen“, sagt der Familienvater. Ein Begegnungsort, wo sich jeder Gast wohlfühlen soll. Apropos Familie: Jedes Jahr bietet Ricardo Mendes an Weihnachten Gratis-Essen für Einsame an, damit niemand den Feiertag alleine verbringen muss. „Ich möchte, dass sie sich zu Hause fühlen“, sagt der 52-Jährige. Doch vergangenes Jahr war er derjenige, der alleingelassen wurde – es kam niemand. „Viele Menschen schämen sich und möchten nicht zugeben, dass sie einsam sind“, sagt er. Trotzdem bleibt er mit Blick auf das diesjährige Weihnachtsessen zuversichtlich.

Portugiesische Cocktails und Spezialitäten

Zahlreiche Gäste möchte der Bistro-Betreiber auch in den kommenden zwei Wochenenden wieder begrüßen. Unter dem Motto „Sangria-Party“ bietet er am letzten Juni-Wochenende und in der ersten Juli-Woche (jeweils Donnerstag bis Samstag) portugiesische Cocktails und Spezialitäten an. Los geht es immer um 13 Uhr, wenn das Bistro zu üblichen Zeiten öffnet. Das Besondere dabei ist, dass Ricardo Mendes alles selbst zubereitet: Das Weinmischgetränk „Sangria“ mixt der 52-Jährige unter anderem aus Rotwein, Zitrusfrüchten, Fruchtsaft und Weinbrand zusammen.