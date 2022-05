Kernen-Stetten: 50 Schafe werden geschoren - Scherer weist Peta-Kritik zurück

Um halb zwölf herrschte am Sonntag das Chaos in der Stettener Frauenländer- und in der Bühläckerstraße. Und der Auslöser dafür waren nicht die mehr als hundert Schafe, die von Christine Brencher und ihrem Helferteam aus dem Stall im Krebenweg durch den Ort getrieben wurden. Die befanden sich um diese Zeit längst gut aufgehoben in ihrem Gatter neben dem Heim des Handharmonikaorchesters – die ersten hatten sogar schon ihre Sommerfrisur verpasst bekommen.

Das Durcheinander auf der Straße verursachten die Autofahrer, die im Schritttempo auf der Suche nach einer der letzten Parklücken unterwegs waren und mit Pulks von Radfahrern um die enge Fahrbahn konkurrierten. Letztere wiederum suchten sich ihren Weg kreuz und quer durch die Passanten und Sitzgarnituren, die in dem eigentlich abgesperrten Teil der Straße vor dem HHO-Heim aufgeschlagen waren.

Zu heißes und zu nasses Wetter sind beim Schafscheren schlecht

Schäferin Brencher hatte sich bereits vor zehn Uhr auf den Weg gemacht. Es sei ein geradezu perfekter Tag für das Schafscheren, meinte sie: keine pralle Sonne, so dass die frisch geschorenen Schafe sich keinen Sonnenbrand einfangen würden, aber auch nicht zu kalt, so dass sie sich nicht verkühlen könnten, und auch kein Regen, der das Vlies nass und schwer machen und den Tieren ebenfalls alles andere als guttun würde.

„Bankschur“: Schaf wird auf eine circa 25 Zentimeter hohe Holzbank gesetzt

Für das Schafscheren waren an diesem Sonntag Achim Pfeffer aus Bühlertann und Johanna Dörr aus Mulfingen zuständig. Pfeffer ist seit achtzehn Jahren als Scherer tätig und auch in Stetten längst Stammgast. Er führte an diesem Sonntag die sogenannte „Bankschur“ vor, eine Technik, bei der das Schaf auf eine circa 25 Zentimeter hohe Holzbank gesetzt wurde.

Der Scherer entfernte mit der Schermaschine zuerst die Wolle vom Rücken, schor dann die ersten Bahnen hoch zum Kopf, den Hals, die rechte Seite. Dann drehte er das Tier und befreite es von der restlichen Wolle. Johanna Dörr ist seit drei Jahren als Schafschererin im Einsatz. Sie schor die Schafe am Boden. Sie selbst hatte dazu einen Gummigurt angelegt, der den Rücken schonen soll. Das Schaf wurde während der Schur mit den Beinen gehalten und bewegt. Bereits nach wenigen Minuten standen die Tiere nackt da.

Scherer Achim Pfeffer weist Kritik der Tierschutzorganisation Peta an der Schafschur und -zucht zurück

Es handle sich gleichermaßen um einen Nebenerwerb und ein Hobby, erklärte Pfeffer. Der Umgang mit den Tieren sei zwar körperlich fordernd, bereite aber auch große Freude. Und mit der Schur tue man ihnen etwas Gutes. Zu der Kritik der Tierschutzorganisation Peta an der Schafschur und -zucht meinte er, kein verantwortungsbewusster Scherer würde absichtlich ein Tier verletzen oder ihm wehtun, das Tierwohl stehe immer im Vordergrund. Was den Vorwurf der Qualzucht vor allem bei den aus Spanien stammenden und aus dem Mufflon herausgezüchteten Merinoschafen anbelange, argumentierte er, dass ein Umsteuern in der Tierzucht nicht von heute auf morgen möglich sei, dies dauere Jahrzehnte.

Geschoren werden in Stetten nur Muttertiere und Böcke - nicht die Lämmer

An diesem Sonntag würden 50 Schafe ihr Vlies verlieren, Muttertiere und Böcke. Die Lämmer blieben ungeschoren, berichtete Christine Brencher. Sie zu scheren sei nicht notwendig, ihr Weg würde sie über kurz oder lang zu einem Schlachter in den Berglen führen. Es sei ihr wichtig, alle Stationen auf dem Weg der Tiere persönlich zu kontrollieren, bis hin zum Fleischverkauf ab Hof. Die extensive Weidewirtschaft, referierte sie, sei der nachhaltigste Weg zu Fleischerzeugnissen.

Ihre Tiere – Coburger Fuchsschafe, Krainer Steinschafe, Waldschafe, Rauwollige Pommersche Landschafe, Kärntner Brillenschafe und Braune Bergschafe – würden nur von Grünfutter ernährt, das auf Flächen wachse, die nicht für den Ackerbau genutzt werden. Es werde kein Soja und kein Fertigfutter zugefüttert, und wer jetzt einmal durch die Streuobstwiesen fahre und schaue, wie viel Gras völlig ungenutzt bleibe, der werde mit ihr einer Meinung sein, dass bei der Weidewirtschaft noch viel Luft nach oben vorhanden sei.