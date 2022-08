Kernen-Stetten: Abriss der ehemaligen Kirche auf der Hangweide

Nun ist es so weit – auf dem brachliegenden Hangweide-Gelände tut sich nach Jahren wieder etwas. Der Abriss hat begonnen: Der Bagger beißt sich krachend und staubend durch die Wände. Bei jedem Zupacken wird etwas von der Fassade abgebrochen, Teile fliegen scheppernd zu Boden. Von der Kirche des ehemaligen Diakonie-Dorfes, in der einst zahlreiche Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkamen, sind derzeit nur noch Überreste zu sehen.

Rückstände bis voraussichtlich Anfang 2023 entfernen

Das Areal muss bis voraussichtlich Anfang 2023 in vier Phasen von Rückständen freigeräumt werden. Für die Abbruch- und Rückbauarbeiten sind die Firma CK Abbruch & Erdbau und das Büro CDM Smith verantwortlich.

Bei einem Pressetermin im vergangenen Mai fiel der offizielle Startschuss für den Baustart – für die Abbrucharbeiten auf dem rund acht Hektar großen Gelände in Stetten.

Auch beschloss der Gemeinderat – in der letzten Sitzung vor der Sommerpause – einstimmig den städtebaulichen Rahmenplan für das künftige Vorzeige-Wohnquartier „Hangweide“. Auf dem Gelände des ehemaligen Diakonie-Dorfes soll Wohnraum für rund 1300 Menschen entstehen. Die Hangweide ist ein offizielles Projekt der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2027.

Auf der Internetseite hangwei.de existiert die Kirche noch

Wer bisher nicht die Möglichkeit hatte, Gebäude auf der Hangweide zu besichtigen, kann dies auf der Internetseite www.hangwei.de virtuell tun. Auf der Homepage wird die Kirche, die 1958 erbaut wurde, auch als „das Gebäude Nr. 11“ bezeichnet.

Das alles gehört nun der Vergangenheit an

Zur Aufteilung des Gebäudes steht auf der Internetseite: „Im Haus waren eine Kirche sowie verschiedene Wirtschaftsräume untergebracht. Der ehemalige Kirchsaal befindet sich im Obergeschoss des Gebäudes. An der Südfassade des Saales sind farbige Glasbilder angebracht. Dieser Saal nimmt nahezu die komplette Grundfläche des Gebäudes ein. Er wird sowohl über das Treppenhaus an der Ostseite des Gebäudes als auch über einen Steg an der Westseite ebenerdig erschlossen.“

Weiter heißt es: „Der Saal verfügt über eine Tribüne sowie über eine Empore, Nebenräume und Toiletten. Im Erdgeschoss sind sehr viele Wirtschafts- und Nebenräume eingerichtet. Im Untergeschoss des Gebäudes beziehungsweise über diesen zugänglich ist die ehemalige Heizzentrale, über die die Hangweide zentral versorgt wurde. Direkt nebenstehend an das Gebäude ist der massive Kamin der Heizzentrale vorhanden. Das Gebäude besteht aus einer Mauerwerkskonstruktion mit Satteldach.“ Das alles gehört nun der Vergangenheit an.