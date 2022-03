Die Gebäudetechnikfirma Schetter aus Stetten besitzt von nun an drei elektronische VW-Busse. Somit erfolgt eine weitere Maßnahme des Unternehmens, um dauerhaft klimaneutral zu bleiben und keinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen.

{element}

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, mit der CO2-Neutralstellung Vorreiter in der Region zu sein. Hierfür setzte die Stettener Firma bereits in den vergangenen Jahren alle Hebel in Bewegung. Die offizielle Übergabe der E-VW-Busse hat im Ausstellungsraum