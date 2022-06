Kernen trauert um Krebenstüble-Wirt Walter Stubenvoll

Walter Stubenvoll, der frühere Wirt der Traditionsgaststätte Krebenstüble in Stetten, ist am 28. Juni im Alter von 71 Jahren gestorben. Nach seiner Kochausbildung eröffnete Walter Stubenvoll im Jahr 1968 das Krebenstüble. Nach 53 Jahren hörte der Kernener altersbedingt auf und verkaufte das Gebäude am Ortsende von Stetten, weil sich kein Nachfolger finden ließ.

Paulowitsch: "Der Tod von Walter Stubenvoll macht uns tief betroffen"

Im Namen der Gemeinde schreibt Bürgermeister Benedikt Paulowitsch: „Der Tod von Walter Stubenvoll macht uns tief betroffen. Walter war herzensgut, lebensfroh und voller Humor. Er und sein Krebenstüble schenkten vielen Menschen eine zweite Heimat. Ich bin dankbar, dass wir beim kulinarischen Weinweg vor wenigen Wochen noch mal lange zusammensaßen und sprechen konnten. Wir denken in diesen Tagen an seine Familie und alle, die ihm nahestanden. Viele, nicht nur aus Kernen, haben einen geliebten Menschen verloren. Neben der Trauer sollten wir auch schöne Gefühle zulassen – vor allem Dankbarkeit für die gemeinsamen und glücklichen Zeiten mit ihm. Mach es gut, Walter.“

„Der Jahrgang 50/51 wird dich sehr vermissen und nie vergessen, lieber Walter“

In einer Kernener Facebook-Gruppe äußert sich der frühere Gemeinderat und Klassenkamerad von Walter Stubenvoll, Dieter Binder, zu der Todesnachricht: „Der Jahrgang 50/51 wird dich sehr vermissen und nie vergessen, lieber Walter.“