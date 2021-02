Wem zu Hause oder als Wanderer der Wein ausgegangen ist, der wird in der Frauenländerstraße in Stetten fündig. Die Wengerterfamilie Zimmer hat auf ihrem Hof einen Bio-Weinautomaten aufgestellt und preist ihn als „den ersten Bio-Weinautomaten im Remstal“ an. Das bestätigt auch Remstal-Routen-Geschäftsführer Werner Bader. Gemeinsam mit Bürgermeister Benedikt Paulowitsch begutachtete er den Automaten aus unmittelbarer Nähe.

Bürgermeister Benedikt Paulowitsch probierte sogar den Automaten