Der Zebrastreifen in der Seestraße wird von Dienstag, 1. Februar, an aufgrund von Bauarbeiten verlegt. Das teilt das Ordnungsamt Kernen im Mitteilungsblatt der Gemeinde mit. „Der provisorische Fußgängerüberweg wird auf Höhe der Seestraße 30 eingerichtet werden“, heißt es in der Ankündigung. Der Grund für die Verlegung des Fußgängerüberwegs seien Aufgrabungsarbeiten im Zuge des Baus der neuen Sozialstation in der Seestraße. Der neue Zebrastreifen soll voraussichtlich bis zum 31. März bestehen