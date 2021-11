Nach und nach wurden im Rems-Murr-Kreis fast alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Dabei blieb die Frage offen, ob der Christkindlesmarkt in Kernen stattfindet oder doch abgesagt wird?

Entscheidung im Gemeinderat bekanntgegeben

Nun hat der Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend (25. November) bekanntgegeben: Der Christkindlesmarkt in Rommelshausen findet ebenfalls nicht statt. Der Markt war ursprünglich für das zweite