Kinderhaus Pezzettino in Kernen: Leiterin Heide Schörnig-Linder geht in Rente

„Jeder darf so sein, wie er ist“: Das ist das Motto von Heide Schörnig-Linder. Und zugleich ist es auch das Erbe, was die 65-jährige Leiterin des Kinderhauses Pezzettino in der Blumenstraße in Rommelshausen hinterlässt. Ende September wird sie nach rund 39 Berufsjahren, 30 davon als Pezzettino-Leiterin, im evangelischen Kindergartenverein die Leitung ihrer Nachfolgerin Martina Retter übergeben.

Der 65-Jährigen liegt besonders am Herzen, dass der Grundgedanke der Inklusion in der Blumenstraße weitergeführt wird. „Da bin ich mir sicher“, sagt sie. Denn wenn andere aufgeben, ist Heide Schörnig-Linder mit ihrem Team zur Stelle. Ihr Herz schlägt dafür, „Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eine Heimat zu bieten.“

Zu ihrem größten Erfolg zählt die Gründung des inklusiven Hauses im Jahr 2021. „Vorher war es ein normaler Kindergarten“, sagt sie. Mit der Neugründung wurde ein heilpädagogischer Fachdienst im Haus installiert. Mittlerweile ist das Kinderhaus Pezzettino ein heilpädagogischer Stützpunkt und Fachdienst für alle Kernener Kindergärten. Und: Heide Schörnig-Linder berät Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher in Stetten und Rommelshausen. Dadurch ist sie ein bekanntes Gesicht in Kernen: „Viele Kinder kennen mich“, sagt sie.

Heide Schörnig-Linder wünscht sich für jede Kita eine heilpädagogische Stelle

Den Schritt in Richtung Ruhestand zu wagen, sei ein bisschen so„ wie wenn man ein Kind verabschiedet“, sagt Heide Schörnig-Linder. Ganz so schnell steht der Abschied dann doch nicht vor der Tür. Ein Jahr lang wird die 65-Jährige noch fünf Mädchen und Jungen begleiten, die noch in der Vorschule sind. Zu ihnen habe sie eine besondere Bindung, „besonders wichtig bei der Inklusionsarbeit“, sagt sie. „Ich will sie im letzten Jahr nicht allein lassen.“ Für Heide Schörnig-Linder ist Ihre Arbeit eine „Berufung.“ Das wird auch an ihrem beruflichen Werdegang sichtbar: Sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und Heilpädagogin, Lerntherapeutin, Systemische Familienberaterin, betreut Vorbereitungsgruppen und heilpädagogische inklusive Gruppen, auch ist sie als Schulbeauftragte des Ortsteils Rommelshausen unterwegs.

Hinzu kommen die Leitung der Kindertagesstätte und ein Lehrauftrag an der Ludwig-Schlaich-Akademie in Waiblingen. „Wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich Fachliteratur mit“, sagt sie schmunzelnd. Die neu gewonnene freie Zeit während der Rente sieht sie als Chance, andere Wege einzuschlagen, privat als auch beruflich. „Ich habe mehr Zeit für meine drei Enkelkinder“, sagt die zweifache Mutter. Außerdem wolle sie mit ihrem Mann reisen. Doch auch in beruflicher Hinsicht will die 65-Jährige weitermachen und ihr Wissen an andere weitergeben.

Politischer Einsatz für Kitas in Zukunft möglich

Seit vielen Jahren unterrichtet sie bereits an der Ludwig-Schlaich-Akademie in Waiblingen – und will das in Zukunft weiterführen. Besonders bei den Studierenden beliebt sei das „Märchenseminar“, so dass Heide Schörnig-Linder dies als Vertiefungsfach anbieten möchte. Für die Zukunft wünscht sie sich einen Wandel in den Kindertagesstätten: „In jedem Kindergarten sollte es einen Heilpädagogen geben.“ Dafür wolle sie sich auch politisch einsetzen.

Geschultes Personal, Erzieher und Heilpädagogen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen können. So sagt Heide Schörnig-Linder über ihren Beruf: „Es ist wunderbar zu spüren und zu merken, wie Kinder sich entwickeln, wenn man ihnen Wohlgefallen und Wertschätzung entgegenbringt.“