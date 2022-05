Kita-Plätze und Schulkindbetreuung in Kernen: Was ist der aktuelle Stand?

Die Suche nach einem Kindergartenplatz ist in der Regel mit viel Aufwand und Stress verbunden. Nach aktuellem Stand sollen in der Gemeinde Kernen aber fast alle Kinder im anstehenden Kindergartenjahr einen Betreuungsplatz erhalten. Einstimmig hat der Gemeinderat der Beschlussempfehlung des Verwaltungsausschusses, somit der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung 2022/2023 zugestimmt.

Für das Kita- und Schuljahr 2022/2023 wird mit folgenden Gruppen geplant: Es gibt zehn Gruppen für die unter Dreijährigen, 26 Gruppen im Kita-Bereich sowie neun Gruppen in der Schulkindbetreuung (Kernzeit und Hort). Bei den 26 Gruppen handelt es sich um vier Gruppen der katholischen und eine der evangelischen Kirchengemeinde, sieben Gruppen des evangelischen Kindergartenvereins Rom und 14 Gruppen der Gemeinde Kernen.

Entlastung durchs Mehrgenerationenhaus

Was hat sich seit der letzten Bedarfsplanungsrunde für die Kindertagesbetreuung im Jahr 2021/2022 in Kernen geändert? Durch die neue Kleinkindgruppenbetreuung im Mehrgenerationenhaus in der Seestraße – das im Mai offiziell eröffnet wurde – sowie durch das fünfgruppige Kinderhaus Pezzettino in der Blumenstraße, das seit etwa einem Jahr in Betrieb ist, sei in der Zwischenzeit in Kernen eine deutliche Entlastung zu spüren.

Geburtenrate lag in den Jahren 2019/2020 bei 140

Bei der Vergabe der Kita-Plätze spielen viele Faktoren eine Rolle, etwa die Geburtenrate, Zu- und Wegzüge sowie das Angebot an Betreuungsplätzen. „Wir haben von 2016 bis 2020 relativ stabile Geburtenzahlen. Im letzten Jahr ist es mit 127 Geburten etwas rückläufig gewesen“, sagte Sozialamtsleiterin Claudia Bubeck in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. In den Jahren 2019/2020 lag die Geburtenrate bei 140.

Generell sei die Nachfrage im Kleinkindbedarf weniger planbar als etwa bei den Drei- bis Sechsjährigen, sagte die Sozialamtsleiterin. Dennoch sollen ihr zufolge bei den Krippenkindern in der Regel alle Anmeldebedarfe erfüllt werden können. Allerdings könne dabei die Wunscheinrichtung und der gewünschte Termin der Eltern nicht immer berücksichtigt werden.

Bei den unter Dreijährigen stehen seit Mai 2022 insgesamt 120 Krippenplätze zur Verfügung, darunter die insgesamt 20 neuen Krippenplätze im Mehrgenerationenhaus. Derzeit stehen in Kernen für rund 36 Prozent der Kleinkinder Betreuungsplätze zur Verfügung, so die Verwaltung.

Bei 352 Plätzen gingen 341 Anmeldungen ein

„Bei den drei- bis sechsjährigen Kindern in Rommelshausen sieht die Bilanz so aus, dass wir 352 Kindergartenplätze haben“, sagte Claudia Bubeck. Bislang seien 341 Anmeldungen eingegangen. Nach Rückstellungen vom Schulbesuch seien 11 Plätze frei. „Es ist also tatsächlich so, dass wir zahlenmäßig alle Anmeldebedarfe erfüllen können“, sagte die Sozialamtsleiterin.

„Im Ortsteil Stetten stehen im Kindergartenjahr 2022/2023 218 Plätze bei Maximalbelegung zur Verfügung. Somit würden zehn Plätze fehlen“, schreibt die Gemeinde in ihrer Beschlussvorlage. Dabei werden in der Regel die Höchstbelegungszahlen herangezogen, sagte Claudia Bubeck.

Die Zahlen könnten sich in der Praxis ändern, wenn beispielsweise Kinder vorzeitig eingeschult, in eine Betriebskita angemeldet werden oder die Familie aus Kernen wegzieht. Stand jetzt sollen im neuen Kindergartenjahr acht der 40 Ganztagesplätze neu belegt werden. Da bislang zehn Kinder angemeldet worden sind, sollen den betroffenen zwei Familien Alternativen in Rommelshausen oder eine andere Betreuungsform angeboten werden. Die Ganztagesbetreuung sei in dieser Altersgruppe besonders gefragt.

In Rommelshausen hingegen ist die Zahl der Ganztagsplätze durch die Eröffnung des Kinderhauses Pezzettino im Frühjahr 2021 um 20 Plätze auf insgesamt 75 verfügbare Plätze gewachsen. So sollen 14 von insgesamt 20 möglichen Ganztagesplätzen im anstehenden Kindergartenjahr neu besetzt werden.

Die Zahlen der Schulkindbetreuung an der Haldenschule in Rommelshausen seien „relativ stabil“ geblieben, so Claudia Bubeck. Es stehen 42 Plätze in der Kernzeit zur Verfügung, angemeldet wurden 29 Kinder. Im Hort-Bereich sind es 18 freie Plätze und derzeit 14 Anmeldungen. Insgesamt besuchen in der Haldenschule 63 Kinder die Kernzeit und 32 Kinder den Hort. Kurzum: „Wir können alle angemeldeten Kinder in die Schulkindbetreuung aufnehmen.“

Hort-Gruppen überlastet

In der Kernzeitbetreuung in Stetten liegen 16 Anmeldungen bei 33 Plätzen vor. Problematisch wird es in den beiden Hortgruppen, die „wie im vergangenen Jahr“ über ihrer Kapazitätsgrenze sind. Auf zehn freie Plätze kommen derzeit 17 Neuanmeldungen. Insgesamt besuchen 47 Kinder in der Karl-Mauch-Schule die Kernzeitangebote und 39 Kinder den Schülerhort. „Wir waren mit den Eltern im Gespräch, dass die Viertklässler wieder in die flexible Nachmittagsbetreuung wechseln, sonst würden die Plätze nicht ausreichen“, erklärte die Sozialamtsleiterin in der Sitzung. Um für alle „eine Möglichkeit der Betreuung“ zu finden, soll die Kernzeitbetreuung mit Mittagessen um eine „flexible Nachmittagsbetreuung“ ergänzt werden.

„Die Kindertagespflege mit dem Tageselternverein ist natürlich auch ein wichtiger Baustein in der Kinderbetreuung“, sagte Claudia Bubeck. Derzeit werden 28 Kinder aus Kernen vom Tageselternverein Fellbach & Kernen betreut.

Auch hat sich das Sozialamt „mit dem unbekannten Bedarf“ durch die Zuwanderung beschäftigt. Obwohl die meisten der aus der Ukraine geflüchteten Menschen Frauen mit Kindern sind, seien bisher „erstaunlich wenige Kita-Kinder dabei“. Von den 358 geflüchteten Personen in Kernen, die aus unterschiedlichen Ländern stammen, sind 61 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Von 20 Kindern im Alter von ein bis drei Jahren besuchen der Gemeindeverwaltung zufolge sechs Kinder eine Kita.

Auch wenn derzeit die Betreuungssituation in Stetten etwas eng sei, solle man sich die Realität bundesweit vergegenwärtigen, sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. In vielen Kommunen gebe es lange Wartelisten, „damit Kinder überhaupt einen Kindergartenplatz bekommen“, sagte er.

Wenig Mitarbeiterfluktuation in Kernen

Trotz des „angespannten Fachkräftemangels“ könne die Gemeinde Kernen bei Erzieherinnen und Erziehern als Arbeitgeber sehr gut punkten, sagte er. In den Kitas in Kernen gebe es wenig Mitarbeiterfluktuation, das Personal könne besser gehalten werden und man bekomme „nach wie vor gute Bewerbungen“.

Als ausbaufähig sieht der Bürgermeister die „Schulkindbetreuung in Stetten“, um die Kapazitäten zu erhöhen. „Da sind wir auch an möglichen Lösungen dran“, sagte er. „Wir wollen nicht nur den Rechtsanspruch, wenn er dann kommen sollte, erfüllen, sondern wir wollen das aus echter Überzeugung ermöglichen“, sagte er. Damit die Schulkindbetreuung durchgehend für alle zur Verfügung stehe.