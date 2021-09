Der Technische Ausschuss Kernen hat in seiner jüngsten Sitzung ein Baugesuch zum sozialen Wohnungsbau der Kreisbau vorerst auf Eis gelegt. In der Beinsteiner Straße 29-31 sollen drei Mehrfamilienhäuser in Modulbauweise entstehen. Auch Wohngruppen der Diakonie Stetten sollen hier untergebracht werden – wenn das Bauprojekt umgesetzt wird.

Weil das Baugesuch in mehreren Punkten nicht dem Bebauungsplan für diesen Bereich entspricht, muss die Gemeinde es absegnen. Das hat ein Teil der