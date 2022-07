„Kultur im Schlosspark“ in Stetten: Wenige Besucher bei Auftritt von Lars Redlich

Darauf, dass die Auftaktveranstaltung zu der Reihe „Kultur im Schlosspark“ eher ruhiger ablaufen würde, deutete bereits die Tatsache hin, dass es am Freitagabend rund um den Veranstaltungsort nicht an Parkplätzen mangelte. Für Stetten nicht unbedingt typisch. War das vormittags noch alles andere als einladende Wetter schuld, dass so wenige Besucherinnen und Besucher den Weg in den Schlosspark gefunden hatten?

Oder womöglich lag es daran, wie mehrere Zaungäste bedauernd mutmaßten, dass für die Vorstellung Eintritt verlangt wurde? Unbestritten ist, an dem Künstler lag es nicht. Er hat sich mehr als redlich bemüht!

Mit geradezu mitreißendem, trotz seiner 41 Jahre nach wie vor erfrischend jugendlichem Schwung nahm Lars Redlich um 19.30 Uhr die Bühne in Besitz, um – so seine Ankündigung – „Stetten zu rocken“.

Lars Redlich begrüßt sogar die leeren Stühle im Publikum

Artig hieß der Schwarm vieler werdenden Schwiegermütter sein leider nicht allzu zahlreiches Publikum in seiner Comedyshow „Ein bisschen Lars muss sein“ willkommen. Tapfer animierte er zum Mitsingen, sprach Einzelne direkt an, begrüßte sogar die leeren Stühle, die an diesem Abend in der Mehrheit waren, und stimmte sogleich darauf ein, was da in den nächsten zwei Stunden noch kommen würde: „Wie nennt man einen ausgehungerten Frosch? – Magerquark!“, gab er sogleich die Antwort und die Richtung für den weiteren Verlauf seines Auftritts vor, bei dem eine virtuelle Dialogpartnerin namens „Siri“ – der finnischen Version des Namens Sigrid – eine nicht unerhebliche Rolle spielte.

Seinem Publikum verriet Redlich, dass er aus Berlin stamme, 1,92 Meter groß sei, älter als 27 und Pizza Frutti di Mare sein Lieblingsessen. Und mit dem Zug sei er angereist. Um den gefährlichsten Tag für ein Unterseeboot handle es sich beim Tag der offenen Tür.

Von Stetten wisse er, dass es hier Wein gebe, in Rommelshausen dagegen einen Bahnhof. Und „Siri“ wiederum gab die Geschichte einer Frau zum Besten, die ihre bessere Hälfte fragte: „Liebst du mich auch noch, wenn ich alt und hässlich bin?“ Worauf prompt die Antwort gekommen sei: „Das tu ich doch schon.“

In jungen Jahren bei „Jugend musiziert“ Preise eingeheimst

Zur Höchstform lief Redlich dann auf, als er es sich auf dem Klavierhocker bequem machte oder zur Klampfe griff. Kein Wunder, schließlich hat er bereits in jungen Jahren bei „Jugend musiziert“ den einen oder anderen Preis eingeheimst, damals allerdings mit Klarinette. Nachdem er bei verschiedenen Coverbands spielte und sang, wechselte er schließlich vom Lehramtsstudium zum Studiengang „Musical“ an der Berliner Universität der Künste. Dies brachte ihm tragende Rollen ein, unter anderem in „Mamma Mia“, „Grease“, „Haarspray“, der „Rocky Horror Picture Show“, in mehreren Fernsehserien und Auftritte bei „Carmen Nebel“, im „ZDF Fernsehgarten“.

Darf man einen Bandwurm töten?

An diesem Abend sang er über das tragische Schicksal von Eike, der Eintagsfliege, die sich partout nicht vermehren konnte, weil alle potenziellen Partnerinnen von One-Night-Stands nichts hielten. Die Erkenntnis, dass dem Alkoholiker sein Leben „wurst“ sei, verband Redlich mit der gesungen vorgetragenen Leidensgeschichte eines Karnivoren, der das Leben mit einer Veganerin teilt. Was wiederum zu der philosophischen Betrachtung führte, ob man einen Bandwurm töten dürfe, der schließlich auch ein Lebewesen sei.

Durch die verschlungenen Wege der menschlichen Seele führten dann noch Redlichs forsch-freche Parodien von „An Tagen wie diesen“, „Ein Bett im Kornfeld“, „Vielen Dank für die Blumen“ und „Ti amo“, bei denen es durchweg um Zwischenmenschliches und die Kunst des Flirtens ging. Und während sich der Künstler dann hinter die Kulisse zurückzog, um ihm zugerufene Stichworte wie „federleicht“, „Schlosspark“, „Feuerwehr“, „Schweinskopfsülze“ und „Banane“ in einem Lied zusammenzubringen, strömten die Besucherinnen und Besucher dem Versorgungspavillon zu, um sich mit einer Roten vom Grill, einem Couscous-Salat, Flüssigem oder der CD mit dem Programm des Abends als unvergesslicher Erinnerung zu versorgen.