Lärmschutz in Kernen: Tempo 30 in der Römer Ortsdurchfahrt beschlossen

Seit einem Jahr steht im Raum, in der Karlstraße, der Fellbacher Straße und der Waiblinger Straße – also auf der gesamten Ortsdurchfahrt Rommelshausen –, ein neues Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde einzuführen.

Mehrheit für Tempo 30 in Kernen

Diesem Vorhaben rückt die Gemeinde nun näher. Mit 18 Dafür-Stimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat den Lärmaktionsplan beschlossen und die Verwaltung damit beauftragt, mit Behördenvertretern und den betroffenen Akteuren eine Abstimmungsrunde durchzuführen.

„Der Lärmaktionsplan beschäftigt uns seit vielen Jahren“, sagte der Technische Beigeordnete Peter Mauch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Diesbezüglich hatte das Gremium vergangenes Jahr einen Entwurf verabschiedet. Darin wurde festgehalten, zu überprüfen, wie hoch der Lärmpegel an den verschiedenen Straßen ist und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Pegel zu senken.

Darüber hinaus wurden in der Zwischenzeit Bürgerinnen und Bürger sowie „Träger öffentlicher Belange“, also zum Beispiel Busunternehmer, angehört und ihre Anregungen in das Projekt mitaufgenommen.

Ralf Muhler vom BS-Ingenieurbüro für Verkehrsplanung, Straßenplanung und Schallimmissionsschutz aus Ludwigsburg stellte dem Gremium den aktuellen Stand des Lärmaktionsplans (LAP) vor. Der bestehende LAP aus dem Jahr 2017 sei nun fortgeschrieben worden, sagte er.

Bereits vergangenes Jahr unterstützte die Verwaltung grundsätzlich die Reduzierung auf 30 Stundenkilometer, wollte aber im Vorfeld die Öffentlichkeit miteinbeziehen – was in der Zwischenzeit nun geschehen ist.

Gesundheitskritischer Lärmpegel

„Mit dem Lärmaktionsplan haben wir die Möglichkeit, Lärmschutzmaßnahmen festzulegen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind“, sagte Ralf Muhler. Zur Festlegung von Lärmschutzmaßnahmen seien Abwägungskriterien zu beachten, etwa die Höhe des Lärmpegels. „Ab einem Pegel von 65 dBA tags, 55 dBA nachts ist es im gesundheitskritischen Bereich“, sagte er, was in Rommelshausen der Fall ist. Mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 50 auf Tempo 30 könne man eine Pegelminderung von zwei bis drei dB(A) bewirken, so der Gutachter. „Das entspricht ungefähr einer Verkehrshalbierung.“

Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen

Neben einer Tempo-Reduzierung schlägt das Ludwigsburger Büro zusätzlich als Maßnahme „verstärkte Geschwindigkeitskontrollen, Prüfung der Durchführbarkeit von Lärmsanierungsmaßnahmen bei den jeweiligen Baulastträgern, Einbau lärmmindernder Straßenbeläge“ vor.

Die Vorschläge sind im Gremium auf mehrheitliche Zustimmung gestoßen. Hans Dietzel (Unabhängige Freie Wähler) sprach sich dafür aus, den LAP zu beschließen, damit er nicht ein weiteres Mal vertagt wird. Denn genau dieses Problem beklagte Ernst Maile (CDU). Als Anwohner der Waiblinger Straße wünschte sich der Gemeinderat – wie viele seiner Ratskollegen – eine baldige Lösung: „Seitdem ich im Gremium bin, wird das Ding immer wieder vertagt, vertagt, vertagt“, sagte Ernst Maile. „Deswegen finde ich es in Ordnung, was Hans Dietzel sagt.“ Und fügte hinzu: „Es ist unerträglich, was wir tagtäglich in der Waiblinger Straße erleben.“

Das Problem kennt auch Andreas Wersch (CDU). Als Anwohner der Fellbacher Straße bezeichnete er die Situation als eine „unerträgliche Geschichte“. „Es wird vor allen Dingen nachts gerast“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Er begrüßte, „insbesondere zu den Nachtstunden“, „begleitende flankierende Maßnahmen, wie Hans Dietzel sie vorgeschlagen hat, mit einer regelmäßigen Radarüberwachung“.

Weiterhin Gespräche mit dem ÖPNV führen

Für viele Gemeinderäte, darunter auch Mathias Kramer (Offene Grüne Liste) war es wichtig, bei der Einführung von Tempo 30 darauf zu achten, dass „der X20 nicht darunter leidet“, sagte er. „Die Buslinie zu haben, ist sehr wichtig.“ Deswegen solle man weiterhin Gespräche mit dem ÖPNV führen. Den Berechnungen der BS-Ingenieure zufolge bräuchten die Buslinien, die in den genannten Bereichen verkehren, nach der Temporeduzierung 30 Sekunden mehr als sonst.

Diesbezüglich haben bereits Gespräche zwischen der Verwaltung und Interessenvertretern stattgefunden, so Ralf Muhler. Im Mai 2022 wurde zum ergänzten Lärmaktionsplan ein Besprechungstermin mit der Straßenverkehrsbehörde, dem Straßenbauamt und dem ÖPNV-Amt des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis durchgeführt. Im Rahmen beider Termine wurde von den jeweiligen Vertretern sowie dem Busbetreiber die Bitte ausgesprochen, die Gemeinde Kernen möge weitere Maßnahmen zur Fahrzeitverringerung prüfen, so die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage.

Maßnahmen sind zu überprüfen

Etwa, ob die Möglichkeit besteht, dass Buskaps (Bushalt auf der Fahrbahn) an den Haltestellen der betroffenen Buslinien vorgesehen werden können. Weiter möge die Verwaltung prüfen, ob zusätzliche Halteverbote entlang der Streckenabschnitte in den Maßnahmenbereichen (insbesondere an der Waiblinger Straße) sowie Systeme zur Vorrangsteuerung für den Busverkehr an der Ampel in diesen Bereichen eingerichtet werden können.

Insgesamt seien die Ergebnisse dieser Besprechungen sowie die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange aufgeführten Ergänzungsvorschläge bereits in den LAP eingearbeitet worden, sagte der Referent.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 29 Stellungnahmen aus der Bürgerschaft und elf Stellungnahmen von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange bei der Gemeinde Kernen eingereicht. „Überwiegend kam aus der Bürgerschaft positive Zustimmung zu Tempo 30“, fasste Gutachter Ralf Muhler zusammen.