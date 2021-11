Vom Kreisverkehr in der Kirchstraße bis zur Einmündung in die Steigstraße, über den St.-Pierre-Platz und die Mühlstraße erstreckt sich an diesem Donnerstag (18.11.) noch bis 18 Uhr wie gewohnt der traditionelle Martinimarkt in Stetten.

Nach einer coronabedingten Pause kann die Veranstaltung an diesem Donnerstag wieder in Stetten durchgeführt werden. Beschicker mit Deko- und Haushaltsartikeln sowie Standbesitzer mit fast allem, was für die kalte Jahreszeit gebraucht