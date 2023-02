Metzgerei "Zum Ochsen" in Kernen wurde zu den Besten in Deutschland gewählt

Die Landmetzgerei „Zum Ochsen“ wurde bereits zum zweiten Mal vom Fachmagazin „Feinschmecker“ zu den fünfhundert besten Metzgern Deutschlands gewählt. „Wir waren selber überrascht“, berichtet Inhaberin Ilka Jeggle. Dabei ist das nicht die einzige Veränderung, die es in der Metzgerei zuletzt gab: Jeggles Lebensgefährte Daniel Hartenstein hat seine Fortbildung zum Fleisch-Sommelier abgeschlossen. Während die berufliche Weiterbildung des gelernten Betriebswirts ein bewusster Schritt war, hatte das Duo auf die Auszeichnung im „Feinschmecker“ überhaupt keinen Einfluss.

Weder Ilka Jeggle noch ihr Lebensgefährte wussten, dass die Metzgerei getestet wird

Davon erfahren haben die beiden erst mit der Veröffentlichung der Liste auf der Internetseite des Gourmet-Magazins. Die Tester vom „Feinschmecker“ kaufen verdeckt ein und werden auch im Nachhinein nicht aufgelöst, berichtet Ilka Jeggle. Von ihnen probiert wurden unter anderem die sauren Kutteln, „ein schwäbischer Klassiker, den wir im Lokal mit einer Rotweinsoße servieren“.

Doch neben Kutteln und „Hirnsuppe im Glas“ könnte es im „Ochsen“ bald noch ganz andere Spezialitäten geben. In der Weiterbildung zum Fleisch-Sommelier habe er nämlich gelernt, wie Fleisch durch „Special Cuts“so zerlegt werden kann, dass es aufgewertet wird, berichtet Daniel Hartenstein. So ließen sich auch völlig neue Spezialitäten entwickeln und das Tier würde vollständig verwertet. „Man ist eine Art Markenbotschafter für Fleisch“, erklärt er.

Metzgerei und Restaurant laufen Hand in Hand

Das Traditionsrestaurant „Zum Ochsen“ und die dazugehörige Metzgerei bedienen sich gegenseitig: Das Fleisch für das Restaurant kommt aus der eigenen Metzgerei und Gerichte aus dem Lokal werden als „hausgemachte Fertiggerichte“ in Einweggläsern wieder verkauft. Mittlerweile stehen schon dreißig Gerichte im Glas zur Verfügung. Die Bolognesesoße sei ihr persönlicher Favorit, verrät Jeggle. In der Zubereitung wird das Fleisch mit Knochen und Gemüse gekocht bevor es am Ende in den Korimat, einen „Kochschrank“, kommt, der das Gericht ultrahoch erhitzt. Das sorgt dafür, dass die Haltbarkeit gesichert wird, erklärt Ilka Jeggle.

Auch in dem eigenen Automaten vor der Haustür stehen die Gläser zusammen mit anderer saisonaler Ware. Die Nachfrage ist hoch, im Sommer könne er zweimal täglich mit Grillfleisch befüllt werden, berichtet Jeggle. Neben Kunden, die sich am Sonntag noch etwas holen, finden auch junge Leute, die aus Stuttgart vom Feiern kommen, Gefallen an dem Automaten. „Die kalten Maultaschen sind dann ein gutes zweites Abendessen“, sagt Jeggle. Qualität sei ihnen besonders wichtig und das sowohl in der Metzgerei als auch im Lokal: „Mir wäre nur Biolandware am liebsten“, gesteht Ilka Jeggle.

Die Metzgerei beziehe das Fleisch bereits regional aus Süddeutschland und arbeite auch mit lokalen Landwirten zusammen, aber rein lokal einzukaufen sei einfach nicht realistisch. Grund dafür seien die Discounter. „Für das Tierwohl und für die Landwirte sind Discounter ein riesiges Problem.“ Es würde zu wenig hinterfragt werden, woher das günstige Fleisch im Kühlregal kommt.

Metzgerei-Betreiber sagen: Weniger ist mehr

Tatsächlich sei es sinnvoller, weniger Fleisch und Wurst zu konsumieren, dafür aber mehr auf die Qualität zu achten, die im Endeffekt auch teurer sei. „Der Konsum, den wir leben, wird nicht mehr tragbar sein“, sagt Jeggle. Sie wolle im Gegensatz zu den Discountern Transparenz liefern und lege Wert darauf, dass „dem Tier der nötige Respekt“ entgegengebracht wird. Dazu zählt auch das vollständige Verarbeiten aller Körperteile. Im „Ochsen“ wird daher nach dem „Tail-To-Nose“-Prinzip gearbeitet. „Ein Metzger weiß genau, was er tut“, sagt die Inhaberin. „Es muss alles Maß und Ziel haben“, stimmt auch Daniel Hartenstein zu.

Am 17. Februar möchten Jeggle und Hartenstein, zu ihrem Winter-BBQ im Lokal „Zum Ochsen“ einladen. Um 18 Uhr beginnt das BBQ, worauf ab 20 Uhr ein Jazz-Konzert im Außenbereich folgt. Zu hören sind der Musiker Max Greger Junior und das Trio Eva Leticia Padilla.