„Blusenshirts ganz einfach nähen“, lautet der Titel des neuen Buchs von Nähexpertin Laura Wilhelm aus Stetten. Es ist Mitte Januar beim Frechverlag erschienen. Darin zu finden sind unterschiedliche Nähanleitungen für Damenoberteile in den Größen 34 bis 46. Das Buch sei eine Auftragsarbeit des Verlags gewesen, so Wilhelm, „weil seine Vorgänger so gut liefen“, verrät sie und lächelt.

Ein Stück weit beschäftige sich das Buch mit der Home-Office-Situation während der Corona-Pandemie. Alle