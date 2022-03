Schytomyr heißt die ukrainische Großstadt, in der Daria bis vor etwa drei Wochen gemeinsam mit ihrer Familie lebte. Übersetzt bedeutet der Name der Stadt, die etwa 120 Kilometer westlich von Kiew und 150 Kilometer südlich der Grenze zu Belarus liegt, „Roggen“ und „Frieden“, erklärt die Ukrainerin. Dass der Frieden in Schytomyr eines Tages gebrochen werden könne, sagt die 39-Jährige, hätte sie sich nicht vorstellen können. „Wir haben stark angezweifelt, dass Putin uns angreift“, sagt die