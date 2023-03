Nach 140 Jahren Firmengeschichte in Kernen: Ganze Fabrik kommt unter den Hammer

In Kernen-Rommelshausen kommt eine ganze Fabrik unter den Hammer. Nachdem die Produktion von medizinischen Gerätschaften ausgelaufen ist, wird derzeit das gesamte Inventar der Willy Rüsch GmbH versteigert - sozusagen als Abspann der mehr als 140-jährigen Firmengeschichte.

Die hatte 1885 in Bad Cannstatt mit Gummikabeln für Gottlieb Daimlers Motorkutschen begonnen. Mehr als ein Jahrhundert war das Unternehmen in Rommelshausen ansässig und beschäftigte zu seinen Hochzeiten 900 Mitarbeiter. Rüsch stand und steht wie kein anderes Unternehmen für medizinische Katheter. Doch die kommen nicht mehr aus dem Remstal, sondern aus Asien.

Die Übernahme durch Teleflex führt zur Ausblutung des Standorts in Kernen

1989 war das schwäbische Familienunternehmen vom US-amerikanischen Medizinkonzern Teleflex übernommen worden. Die Fertigung wurde Zug um Zug verlagert, die Belegschaft abgebaut. Der Standort Kernen blutete aus.

Auf dem einst riesigen Rüsch-Areal siedeln sich seit Jahren neue Firmen an. Darunter auch die BBF Sterilisationsservice GmbH mit rund 80 Beschäftigten, die als Sterilisationsabteilung der Willy Rüsch AG gegründet worden war, 2005 im Rahmen eines Management-Buy-outs übernommen und zur BBF Sterilisationsservice GmbH umfirmiert wurde.

Im Jahr 2018 hat Teleflex schließlich das letzte Kapitel der Rüsch-Geschichte aufgeschlagen und bekanntgegeben, den Produktionsstandort Kernen mit damals rund 200 Beschäftigten zu schließen. Ende 2022 wurde die Verlagerung an andere Teleflex-Fertigungsstandorte abgeschlossen, teilt Teleflex auf Anfrage mit. Derzeit läuft die Versteigerung von mehr als 1000 Posten, für die von kommenden Montag an die Zuschläge erteilt werden.

Es handelt sich um eine ganze medizinische Fabrik, die man in Teilen ersteigern kann: Bürostühle und Regalsysteme, Solartaschenrechner und Digitalkamera, Defibrillatoren und Schweißgeräte. Ja, sogar eine komplette Kantine oder eine ganze Schleuse samt Sitzbank, Ablage-Gitterkörbe und Spiegel zur Selbstdemontage sind zu haben.

Gefragt sind Whiteboards, deren Preis nach neun Geboten auf bei 25 Euro geklettert ist, ein Dyson-Händetrockner, der nach 19 Geboten schon 320 Euro kostet, oder der Jungheinrich Gablerstapler mit 45 Interessenten und vorläufig 4500 Euro. Gesucht sind offenbar auch PCs, mobile Klimageräte und Beamer, während ein Laborkühlschrank, ein Reinigungsbecken und der Standascher für die Raucher vor dem Werkstor Ladenhüter zu sein scheinen.

Trotz des lumpigen Ein-Euro-Startpreises warten sie auf neue Besitzer und teilen das Schicksal mit den drei Mülleimern „Rubbermaid“, kompletten Büros samt Ausstattung oder einer Umkleidekabine. In dieser Umkleide konnten sich noch vor wenigen Jahren die rund zuletzt 200 Rüsch-Beschäftigten für die Arbeit umziehen.

Arbeitnehmer bekommen laut Sozialplan von 2019 einen „fairen Ausgleich“

Im Jahr 2018 kündigte aber die Muttergesellschaft Teleflex an, die Fertigung auslaufen zu lassen. 2019 sei gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern ein Sozialplan abgeschlossen worden, „der einen fairen finanziellen Ausgleich für unsere Beschäftigten geschaffen hat und neben einer Abfindungsregelung auch eine Unterstützung bei der Neuorientierung auf dem lokalen Arbeitsmarkt beinhaltet“, so Teleflex in der Stellungnahme. Inzwischen sei die Produktion am Standort Kernen eingestellt und die Verlagerung Ende 2022 grundsätzlich abgeschlossen worden.

Rüsch und Teleflex: Die wirtschaftliche Perspektive

Die Willy Rüsch GmbH war zuletzt nur noch als Dienstleister für die Teleflex Medical Europe Ltd. tätig und hatte für diese Gesellschaft produziert, hieß es im Geschäftsbericht 2020, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Die Teleflex-Gruppe habe sich dazu entschieden, der Willy Rüsch GmbH die Aufträge mittelfristig zu entziehen und den Betrieb in Kernen zu schließen. Bei einem Umsatz von 12,6 Millionen Euro (2019: 15,3) hatte Rüsch dank „sonstiger betrieblicher Erträge“ ein Ergebnis vor Steuern von 25,1 (14,4) Millionen Euro aufzuweisen.

Die Muttergesellschaft Teleflex Medical GmbH mit Sitz in Fellbach ist eine reine Vertriebsgesellschaft und schaute auch 2020 optimistisch in die Zukunft. „Die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen ist in weiten Teilen unabhängig von konjunkturellen Schwankungen und führt dazu, dass der Gesundheitssektor insgesamt als stabil zu bezeichnen ist“, heißt es im Bundesanzeiger für das Geschäftsjahr 2020.

Das Produktportfolio der Gesellschaft erstrecke sich hauptsächlich auf den hart umkämpften Bereich der medizinischen Verbrauchsprodukte. „Die Konkurrenz aus asiatischen Billiglohnländern, die Bündelung der Krankenhausnachfrage zu Einkaufsgemeinschaften und der Kostendruck im öffentlichen Gesundheitswesen sind deutlich zu spüren.“

Diese Trends spiegelten sich in dem fortwährenden Druck auf die Preise wider, der insbesondere bei Standardprodukten sehr hoch sei. Wegen der Corona-Pandemie lag der Umsatz mit rund 128 Millionen Euro leicht unter den angepeilten Umsatzerlösen. Gleiches galt für das Ergebnis nach Steuern (6,3 Millionen Euro). Beschäftigt wurden 2020 rund 150 Personen.