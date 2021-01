Nach der Demonstration gegen die Coronamaßnahmen am Neujahrsabend haben sich mehrere Teilnehmer bei unserer Zeitung über die Berichterstattung beschwert. Darunter ist auch die Fellbacherin, die den Protestmarsch beim Landratsamt in Waiblingen angemeldet hat. „Da die Demonstration in Rommelshausen keine Querdenkendemo war, bitte ich Sie dies zu berichtigen und klarzustellen“, schreibt sie in einer E-Mail.

Querdenker oder nicht?

Tatsächlich hatten wir schon kurz nach der